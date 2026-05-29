Taylor Swift și Travis Kelce se pregătesc pentru evenimentul anului, iar primele detalii interne încep să apară direct de la prietenele miresei. Suki Waterhouse tocmai a confirmat că nunta va fi uimitoare, dând de gol și câteva emoții absolut normale legate de planificare.

Știi momentul ăla când trebuie să organizezi un eveniment și simți că te copleșesc detaliile? Ei bine, se pare că nici măcar vedetele internaționale nu scapă de anxietatea listei de invitați. Dincolo de strălucirea inelului cu diamant vintage, povestea ne arată cât de important e sprijinul prietenelor când lucrurile devin stresante.

Prietenii de o viață și inspirația secretă

Cele două artiste sunt prietene apropiate de un deceniu. Suki a cântat chiar în deschiderea concertului de pe Wembley din 2024. Acum, la 34 de ani și logodită la rândul ei cu actorul Robert Pattinson, recunoaște că va fi extrem de atentă la alegerile prietenei sale.

Într-un interviu publicat recent de Hellomagazine, supermodelul a adus în discuție provocările organizării. Sincer, cine nu ar trage cu ochiul la un eveniment cu buget nelimitat?

„O să merg la nunta lui Taylor și poate o să mă inspir puțin. Nimic nu este mai înfricoșător decât planificarea în sine, ?” – Suki Waterhouse, cântăreață și model

Dar prietenia lor merge mult mai adânc. Taylor a lăudat mereu felul de a fi al lui Suki, admirând modul ei spontan de a privi lumea.

„Ea este cea mai sălbatică persoană pe care o cunosc și căreia i-aș încredința orice secret.” – Taylor Swift, artistă

Lista uriașă și zvonurile despre locație

Iar dacă te gândeai că vor opta pentru ceva restrâns, lucrurile stau complet diferit. La 36 de ani, Taylor a mărturisit la The Graham Norton Show că lista de invitați este uriașă. Ea preferă să cheme pe toată lumea cu care a vorbit vreodată, tocmai pentru a evita stresul de a tria apropiații.

Chiar și antrenorul echipei Kansas City Chiefs, Andy Reid, a glumit la radio că probabil a primit o invitație și va merge, asta dacă nu îi rămâne mic smokingul până atunci.

Cât despre data și locul petrecerii, fanii au speculat intens. S-a vorbit despre 13 iunie la un resort de lux din Rhode Island, aproape de conacul ei de 17 milioane de dolari. Numai că planificatoarea de nunți Țară Guérard a infirmat rapid zvonul pe Instagram, spunând clar că Taylor nu este mireasa ei din acel weekend. Acum, pariurile se mută pe un weekend de 4 iulie în New York.

Tot ce știm sigur este că logodna a avut loc în august 2025, după o relație începută în 2023. Decizia finală privind locația exactă este păstrată sub cheie de echipa ei. Până la trimiterea invitațiilor oficiale, locația petrecerii rămâne un mister total.