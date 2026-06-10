După o pauză de aproape patru ani, Serena Williams s-a întors pe terenul de tenis, demonstrând că abilitățile sale de campioană rămân intacte. Jucătoarea profesionistă a evoluat într-un meci de dublu, la Queen’s Club Championship din Londra, pe 9 iunie, alături de Victoria Mboko, în vârstă de 19 ani.

https://x.com/TheTennisLetter/status/2064396489233961467

https://x.com/serenawilliams/status/2061447936563638388

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Știi momentul ăla când te gândești că e prea târziu să te mai întorci la ceva ce iubeai? Ei bine, Serena ne arată că vârsta e doar un număr și că pasiunea adevărată nu se stinge. Această revenire este, de fapt, o inspirație pentru noi toate, cele care jonglăm cu cariera și familia, și simțim că ne pierdem pe parcurs. Ne amintește că putem oricând să ne „reactivăm” talentele, chiar și după o pauză lungă, iar asta e o veste minunată, ?

O revenire spectaculoasă și plină de emoție

Revenirea Serenei Williams a fost un eveniment important pentru fani, dar mai ales pentru familia ei, care i-a oferit tot sprijinul. Soțul ei, Alexis Ohanian, și cele două fiice, Olympia și Adira, au fost prezenți la meciul din Londra, susținând-o cu mândrie. Au învins-o pe Erin Routliffe din Noua Zeelandă și pe americanca Nicole Melichar-Martinez în două seturi, cu scorul de 7-6, 6-2.

Iar Lindsey Vonn, o prietenă a Serenei și ea la rândul ei o sportivă care s-a întors în competiție după 40 de ani, a fost și ea prezentă la meci, conform Theblast. A fost un moment de solidaritate feminină pur și simplu, care ne arată că succesul se sărbătorește cel mai frumos alături de cei dragi.

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Planuri de viitor și dileme personale

Serena a impresionat prin jocul său, arătând o formă fizică excelentă și servind chiar un as cu 113 mph. Părea că nu a plecat niciodată de pe teren, atacând cu voleuri puternice și bucurându-se de fiecare secundă a meciului. Această victorie ar putea fi prima dintr-o serie de două, având în vedere că Serena a anunțat săptămâna trecută că va juca și la Berlin Tennis Open, începând cu 15 iunie, dar partenera ei nu a fost încă anunțată.

Dar, când vine vorba de meciurile de simplu, lucrurile stau puțin diferit. Pe 7 iunie, Serena le-a spus reporterilor că nu a închis definitiv capitolul meciurilor de simplu. „Simt că probabil trebuie să mă antrenez puțin mai mult dacă vreau să joc la simplu, și vom vedea dacă ajung acolo, iar dacă nu… asta nu e calea mea acum”, a declarat ea. E drept că prioritățile se schimbă, mai ales când ești mamă, și asta e o lecție valoroasă pentru noi toate.

Provocările maternității și decizii importante

Revenirea triumfătoare a Serenei alături de familie vine la două luni după ce a stârnit reacții diverse cu privire la stilul său parental. În aprilie, The Blast a relatat că Serena a postat despre un moment emoționant în care a fost nevoită să-și disciplineze fiica cea mare, Olympia. Fetița a refuzat să meargă la culcare, iar Serena a anulat o petrecere în pijamale la care trebuia să participe Olympia.

„Disciplina e nasoală. Dar uneori e importantă.” – Serena Williams

Unii fani au criticat metoda, în timp ce alții au fost surprinși de confesiunea emoționantă. Numai că Serena a fost întotdeauna deschisă despre experiența ei de mamă. Ea a mărturisit că este o provocare să jonglezi cu responsabilitățile de mamă și o carieră aglomerată, dar încearcă mereu să fie prezentă pentru copiii ei. Are o regulă strictă: nu-și lasă fiicele singure mai mult de 24 de ore. „N-am lăsat-o pe Olympia până la șase ani pentru 24 de ore. Poate a fost puțin extrem, dar așa sunt eu”, a spus Serena, într-o apariție la „IMO with Michelle Obama & Craig Robinson”.

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Ce urmează pentru Serena? dacă va reuși să-și găsească partenera pentru Berlin Tennis Open și dacă se va decide să revină și la meciurile de simplu. Un lucru e cert: Serena Williams continuă să ne inspire, atât pe teren, cât și în viața de zi cu zi, demonstrând că echilibrul între carieră și familie este o artă, și că fiecare dintre noi o putem învăța, pas cu pas.