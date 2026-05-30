Nunta regală a anului bate la ușă, iar detaliile despre petrecerea lui Peter Phillips și a lui Harriet Sperling tocmai au ieșit la iveală. Pe 6 iunie 2026, cei doi își vor uni destinele la Biserica All Saints din Kemble, Cirencester, iar recepția va avea loc chiar la Gatcombe Park, reședința Prințesei Anne. Locația are o rezonanță specială, fiind casa copilăriei celui mai mare nepot al regretatei Regine.

O decizie radicală pentru liniștea familiei

Dincolo de strălucirea regală, povestea lor este una pe care o înțelegem multe dintre noi. Vorbim despre o a doua căsătorie, despre familii recompuse și, mai ales, despre decizia fermă de a ține tensiunile departe de un moment atât de intim. Ai simțit vreodată că trebuie să tai de pe listă anumiți oameni doar ca să ai liniște? Exact asta au făcut și ei.

Iar lucrurile s-au mișcat destul de repede de la logodna din vară, când Peter a cerut-o în căsătorie pe Harriet, asistentă de pediatrie în sistemul public de sănătate. Purtătorul de cuvânt a transmis atunci un mesaj clar.

„Domnul Peter Phillips, fiul ASR Prințesa Regală și al Căpitanului Mark Phillips, și doamna Harriet Sperling, fiica regretatului domn Rupert Sanders și a doamnei Mary Sanders din Gloucestershire, și-au confirmat astăzi logodna oficială. Ambele familii au fost informate în comun cu privire la anunț și au fost încântate de vestea minunată a logodnei lor. Majestățile Lor Regele și Regina, Prințul și Prințesa de Wales au fost informați cu privire la acest anunț. Nicio dată nu a fost stabilită oficial pentru nuntă.” – Purtător de cuvânt

Cine organizează petrecerea

Să fim serioase, organizarea unei nunți nu e treabă ușoară nici când ai un buget normal, darămite la casa regală. Așa cum a relatat Hellomagazine recent, petrecerea este orchestrată de Peregrine Armstrong-Jones de la Bentleys Entertainment. Omul este o legendă în domeniu, organizând în trecut nunta soților Beckham, petrecerea de 21 de ani a lui Peter, dar și nunta lui Hugh Grant cu Anna Elisabet Eberstein.

Între timp, detaliile ceremoniei au devenit oficiale, confirmând direcția discretă a evenimentului.

„Domnul Peter Phillips, fiul ASR Prințesa Regală și al Căpitanului Mark Phillips și doamna Harriet Sperling, fiica regretatului domn Rupert Sanders și a doamnei Mary Sanders din Gloucestershire, și-au anunțat astăzi data nunții. Nunta de vară va avea loc la Biserica All Saints, Kemble, Cirencester, sâmbătă, 6 iunie 2026, într-o ceremonie privată. Ambele familii au fost informate în comun despre data nunții prin invitație. Majestățile Lor Regele și Regina, Prințul și Prințesa de Wales au fost, și informați cu privire la acest anunț. Mai multe detalii vor fi anunțate la momentul potrivit.” – Purtător de cuvânt

Fără drame pe lista de invitați

Și totuși, cine lipsește de la eveniment? Lista de invitați a suferit modificări drastice pentru a proteja atmosfera. Prințul Harry, Andrew Mountbatten-Windsor și Sarah Ferguson nu vor fi prezenți la ceremonie.

„Când și dacă Andrew Mountbatten Windsor și Sarah Ferguson fuseseră invitați, probabil că nu s-a considerat potrivit să fie invitați. Este ziua specială a lui Peter și a lui Harriet și, în mod clar, prezența lor ar distrage atenția de la întreaga zi. Peter și Harry nu și-au mai vorbit de câțiva ani și pur și simplu au pierdut legătura, așa că el nu a fost invitat.” – Prieten al cuplului

Peter are 48 de ani și două fețe adolescente, Savannah și Isla, din căsnicia anterioară cu Autumn Phillips. Harriet, la 45 de ani, are și ea o fiică adolescentă, Georgia, dintr-o relație anterioară.

Un singur detaliu emoționant pentru ziua cea mare. Încă nu s-a anunțat oficial dacă cei doi miri vor alege să își includă fiicele direct în alaiul nupțial, o decizie care ar marca perfect unificarea noii lor familii.