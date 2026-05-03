Scandalul momentului de peste Ocean ia o întorsătură pe care puțini o anticipau. După ce Donald Trump a cerut public concedierea lui Jimmy Kimmel de la emisiunea sa nocturnă, comediantul a găsit un aliat cu o greutate uriașă în persoana lui Meryl Streep.

Te-ai întrebat vreodată cum e să ai toată presiunea lumii pe umerii tăi și să simți că ești arătat cu degetul din toate direcțiile? Exact prin asta trece acum celebrul prezentator american, care se confruntă cu un val uriaș de critici.

Contextul unui scandal care a inflamat America

Totul a pornit de la o glumă care a agitat teribil apele la Casa Albă. Kimmel a numit-o pe Prima Doamnă, Melania Trump, o „văduvă în așteptare”, cu doar câteva zile înainte ca celebrul cuplu să fie evacuat în urma unui incident armat raportat la Dineul Corespondenților de la Casa Albă.

Și uite așa, reacțiile dure nu au întârziat să apară. Supărați pe remarca prezentatorului, atât Trump, cât și Melania au cerut public demiterea acestuia din televiziune. clar poziția lor a fost amplificată rapid și extrem de vocal de susținătorii mișcării MAGA.

Dar lucrurile nu s-au oprit aici.

Meryl Streep și curajul de a fi tu însăți

Când treci prin momente de criză, prietenii adevărați ies mereu la suprafață. În mijlocul acestei furtuni mediatice, Meryl Streep a decis să nu stea deoparte și să își arate sprijinul public. Actrița a fost prezentă recent în emisiunea „Jimmy Kimmel Live!” (promovând continuarea iconicului film „Diavolul se îmbracă de la Prada”), iar interacțiunea dintre ei a fost plină de o empatie vizibilă.

„Cum mai ești?” a întrebat Streep cu căldură, imediat cum a pășit pe scenă.

„Mă țin tare”, a răspuns comediantul, încercând să își ascundă emoțiile.

Să fim serioși, și pe bune acum, când o legendă a cinematografiei mondiale îți ia apărarea în direct, parcă prinzi curaj să mergi mai departe. Pe parcursul discuției lor, actrița l-a lăudat deschis pentru reziliența sa, descriindu-l drept „un prinț” și „un Cavaler Templier”. Mai mult, ea i-a spus direct că munca lui este esențială într-o societate democratică, el „purtând stindardul libertății presei” în ciuda controverselor tot mai mari care îl înconjoară.

Kimmel a încercat să păstreze o notă de modestie. „Încerc doar să fac niște glume”, a replicat el simplu.

Numai că actrița l-a contrazis imediat, subliniind importanța uriașă a platformei sale pentru libera exprimare. „Cu toții depindem de tine, iar lumea ascultă”, i-a răspuns ea cu fermitate.

Sprijin neașteptat din partea lui George Clooney

Așa cum a relatat luni dimineață Theblast într-un material detaliat, Streep nu este singura vedetă de la Hollywood care îi ține spatele prezentatorului în aceste zile tensionate. George Clooney a profitat de prezența sa la Gala Premiilor Chaplin, unde a fost onorat pentru contribuțiile aduse cinematografiei, pentru a discuta despre această situație.

Actorul a stat de vorbă cu jurnaliștii de la Variety și a comparat gluma controversată a lui Kimmel cu remarcile făcute de secretarul de presă al Casei Albe, Karoline Leavitt, despre „focuri de armă trase în această seară”. Aceste declarații fuseseră făcute cu doar câteva ore înaintea evenimentului de la Casa Albă. Clooney a susținut vehement că ambele comentarii ar trebui înțelese strict în contextul umorului, și nu luate ad litteram de către public.

Iar mesajul lui a fost cât se poate de tăios la adresa politicienilor.

„Oamenilor aflați la putere nu le place să fie nevoiți să răspundă la toate întrebările din lume. Este corect. Nu ar trebui să se bucure de asta”, a declarat Clooney, apărând dreptul presei de a cere socoteală liderilor.

Cum se apără comediantul în fața acuzatorilor

E greu să îți păstrezi cumpătul când ești atacat din toate părțile, dar autenticitatea te ajută mereu să îți spui partea de adevăr. La începutul săptămânii, Jimmy a abordat direct criticile într-un monolog din cadrul emisiunii sale, clarificând acea glumă despre „văduvă”.

El a explicat publicului său că intenția a fost pur și simplu o ironie ușoară la adresa vârstei lui Trump și a faptului că soția sa este mult mai tânără. Nu a fost sub nicio formă un îndemn la violență sau asasinat, așa cum s-a speculat în mediul online.

Prezentatorul a ținut să adauge că a militat mereu împotriva violenței armate și că intenția i-a fost complet răstălmăcită de critici. A citat chiar și mesajul postat de Melania pe Twitter, în care ea îl acuza direct de „retorică violentă”. Kimmel a spus că este absolut de acord că un astfel de limbaj trebuie respins din societate. E drept că a simțit nevoia să puncteze un detaliu important: ea și soțul ei ar trebui să privească mai întâi în propria ogradă înainte de a avea pretenții de la alții.

Decizia finală a șefilor televiziunii

Anul trecut, comediantul a mai trecut printr-un episod similar. Atunci a fost suspendat scurt timp după niște comentarii legate de uciderea lui Charlie Kirk, fiind repus în funcție abia câteva zile mai târziu. Acum, multă lume se întreabă cu sufletul la gură dacă istoria se va repeta.

O sursă a declarat pentru Page Six că șefii lui Kimmel „rămân alături de” el și nu au absolut nicio intenție să îl suspende, să îl concedieze sau să anuleze emisiunea. Persoana din interior a mai precizat că problema a fost deja depășită la nivel intern. Mai mult, echipa de producție s-a întors deja la programul normal de filmări, semn că emisiunea merge mai departe, indiferent de presiunile externe.