Popularitatea injectărilor cu acid hialuronic în buze pare să apună. O demonstrează datele Google Trends, care arată o scădere de 31% a căutărilor pentru „lip filler lângă mine” la începutul lui 2025. În locul procedurilor costisitoare, femeile se orientează acum către soluții mai simple și mai accesibile pentru a obține un zâmbet perfect conturat.

Iar aici intră în scenă creioanele pentru conturul buzelor, un produs hibrid între ruj și creion dermatograf, care a devenit rapid un element de bază în trusa de machiaj.

De la injectări la creionul de contur

Să fim serioși, după ani de zile în care filler-ul de buze a fost la apogeu, acum căutăm metode mai ușoare și mai ieftine de a ne perfecționa și a da volum buzelor. Această tendință este cu atât mai relevantă cu cât programările pentru injectări sunt în scădere. În prezent, vizitele la cabinetele de estetică se concentrează mai mult pe tratamente regenerative și cu efect pe termen lung.

O schimbare culturală,

Această nouă realitate ne-a îndepărtat de injectabile și ne-a apropiat de alte mijloace, mult mai accesibile, pentru a obține buzele dorite. V-ați săturat să combinați 3 produse diferite doar pentru un look impecabil? Ei bine, un creion de contur care poate fi folosit atât pentru definire, cât și pentru culoare este soluția ideală.

Hailey Bieber a dat tonul

Totul a început, cum altfel, cu Hailey Bieber și brandul ei, Rhode. În ianuarie 2025, Bieber a lansat Peptide Lip Shape, o extensie a liniei sale de produse pentru buze. A fost promovat ca un instrument pentru „conturarea” buzelor, situându-se undeva între un creion-ruj și un liner (dar brandul a insistat că nu e doar un liner). De atunci, mărci de la L’Oreal Paris la Revolution și-au lansat propriile versiuni, consolidând statutul acestei categorii de produse drept noul „must-have” în machiaj.

Pe bune, cine mai are timp pentru combinații complicate de produse? Un creion care face totul este ideal. Tehnica e simplă: pe buzele hidratate, trasezi mai întâi conturul, depășind foarte puțin linia naturală. În zona arcului lui Cupidon, creezi o linie mai dreaptă pentru un efect de volum. Apoi, umpli subtil restul buzei, căutând un efect estompat, astfel încât conturul să rămână puțin mai intens.

Sfaturile make-up artistului Emily Wood

Dar cum obții un look profesionist acasă? Make-up artistul Emily Wood oferă câteva sfaturi esențiale. Hai să vedem ce recomandă.

În primul rând, stabilește unde vrei să conturezi. „Pentru conturarea buzelor, îmi place să folosesc o abordare delicat sculptată, deoarece conturarea este mai subtilă decât definirea, așa că aș spune să îmbunătățești ceea ce există deja, analizând forma naturală a buzelor. Zonele cheie sunt arcul lui Cupidon și centrul buzei inferioare, unde te poți juca cu adevărat pentru a adăuga volum. Schițează ușor la început, în loc să te angajezi direct, pentru a simți cu adevărat forma buzelor tale.”

Apoi, stai aproape de linia naturală. „Poate fi distractiv să aplici o culoare puternic contrastantă pe buze, dar pentru conturare, acest lucru ar face buzele să pară prea încărcate. În schimb, depășiți ușor linia naturală doar la vârfurile arcului lui Cupidon și în centrul buzei de jos, apoi urmați forma naturală la colțuri pentru a nu vă îndepărta prea mult de linia naturală.”

Contează și nuanța aleasă. „Un creion de contur pentru buze ar trebui să fie doar cu o nuanță mai închis decât tonul natural al buzelor, nu dramatic mai închis. Gândește-te la el ca la adăugarea de umbre și crearea de dimensiune, nu doar o linie de culoare.”

Blenduirea este cheia. „Liniile dure vor distruge efectul de conturare. Folosește o pensulă mică sau chiar vârful degetului pentru a estompa marginile spre interior, aproape difuzând creionul în buză. Ar trebui să pară că face parte din buza ta, nu că stă deasupra ei.”

Nu uita de echilibrul cu lumina. „O mică atingere de ceva mai deschis, fie că este un ruj, un gloss sau chiar o picătură de corector în centru, va scoate întregul look în evidență și va face conturarea să pară proaspătă.”

Top 5 produse pentru conturul buzelor

Pe piață au apărut deja numeroase opțiuni, dar câteva s-au remarcat prin calitate și versatilitate.