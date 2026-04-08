Au fost anuntati castigatorii Premiilor Marie Claire Prix d’Excellence de la Beauté pentru anul 2026. Evenimentul, publicat pe 8 aprilie 2026, marcheaza nu mai putin de 40 de ani de excelenta in industrie, o celebrare a produselor care au redefinit frumusetea de-a lungul timpului. Selectia a fost realizata de o echipa de experti, incluzand nume sonore din jurnalismul de beauty.

Echipa editoriala a fost condusa de Lottie Winter, Director de Beauty, cu contributii esentiale din partea editorului de Beauty Nessa Humayun si a editorului senior de Beauty Katie Thomas.

40 de ani de excelenta si inovatie

Aniversarea de 40 de ani a premiilor subliniaza o istorie a recunoasterii produselor care au schimbat cu adevarat jocul in industria frumusetii. Nu este vorba doar despre lansari noi, ci despre acele formule si concepte care au rezistat testului timpului si au stabilit noi standarde. De la serumuri revolutionare la parfumuri iconice, selectia din 2026 continua aceasta traditie.

Recomandari 4 experți de top dezvăluie produsele care au schimbat industria beauty

Filosofia din spatele selectiei

Lottie Winter, cu peste un deceniu de experienta in jurnalismul de frumusete, descrie perfect misiunea din spatele acestor premii. Ea aduce, conform propriei descrieri, „dorința de a trece dincolo de zgomot și de a ajunge la ceea ce contează cu adevărat – produse care oferă rezultate, conversații care dau putere și frumusețe care îi face pe oameni să se simtă cea mai bună versiune a lor.”

accentul cade pe eficienta si pe impactul real pe care un produs il are asupra consumatorului.

Tendintele de top pentru primavara-vara 2026

Dincolo de premierea excelentei, anuntul castigatorilor ofera si o perspectiva clara asupra tendintelor care vor defini sezonul cald din 2026. Hai sa vedem ce ne asteapta. Frumusetea naturala a primit un rebranding si pare ca va transforma complet rutina de ingrijire. In materie de coafuri, nuanta „Buttercream Blonde” (o nuanta de blond deschis si cremos) este considerata alegerea perfecta pentru primavara.

Recomandari 7 tendințe de beauty din anii ’90 care revin în forță până în 2026

O revenire la natural.

Iar in machiaj, tendintele de pe podiumuri dicteaza un look proaspat, luminos, care pune accent pe o piele sanatoasa si stralucitoare. Se vorbeste mult si despre produse pentru parul ondulat, cu 23 de optiuni aprobate de experti pentru definire si hidratare.

Produse esentiale in noul sezon

V-ati gandit vreodata cat de important este un primer bun? Editorii au testat si au ales 19 variante pentru orice nevoie, de la longevitatea machiajului la imbunatatirea texturii pielii. Pe lista scurta se afla si 12 bronzere care ofera stralucire fara acel aspect portocaliu nedorit, testate inclusiv pe tenuri foarte deschise.

Recomandari Gata cu Euphoria? Zendaya și Sam Levinson anunță finalul serialului

Si, pana la urma, ingrijirea pielii ramane fundamentul. Odata cu revenirea soarelui, protectia solara devine esentiala, iar selectia include 19 creme hidratante cu SPF potrivite pentru toate tipurile de ten. Nu sunt uitate nici serumurile faciale, considerate un pas de baza de catre experti, cu o lista de 20 de recomandari pentru diverse probleme ale tenului.