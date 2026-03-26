Actorul Dan Levy se pregătește de lansarea noului său serial de comedie, „Big Mistakes”, care va avea premiera pe 9 aprilie pe Netflix. Proiectul, co-creat alături de Rachel Sennott, este o poveste de familie, dar cu o întorsătură neașteptată, explorând lumea crimei organizate.

Confesiuni pe beta-blocante

Invitat într-un podcast recent, Levy a fost neașteptat de sincer în legătură cu anxietatea sa. „M-am gândit serios să iau un beta-blocant înainte de acest interviu,” a mărturisit el gazdelor Hannah Jackson și Margaux Anbouba, dezvăluind o vulnerabilitate rar întâlnită la vedetele de calibrul său.

Și a continuat cu o dezvăluire și mai personală, legată de o presiune mult mai mare. „Prima dată când am luat un beta-blocant a fost cu o oră și jumătate înainte de a prezenta gala Emmy.”

O vulnerabilitate rar întâlnită.

Big Mistakes, noul Schitt’s Creek?

Noul proiect, co-creat alături de Rachel Sennott, explorează tot o poveste de familie, la fel ca hitul „Schitt’s Creek”. Numai că, de data asta, lucrurile stau puțin diferit. Serialul urmărește doi frați care ajung, din greșeală, în lumea crimei organizate. Cei doi s-au cunoscut în timpul filmărilor pentru „The Idol”, au scris împreună episodul pilot și, după cum spune chiar Levy, „iar restul e istorie!”.

Despre procesul creativ, actorul a explicat că nu e deloc simplu. „Să te dedici unei idei pe care ești entuziasmat să o spui într-un format de lungă durată este un lucru intens,” a spus el. Dar ce l-a inspirat? Ei bine, se pare că o fobie personală. „Și am o teamă foarte irațională de a fi șantajat pentru a intra în crima organizată.”

Evoluția stilului personal

Iar discuția nu s-a oprit la cinematografie. Stilul personal al lui Dan Levy a fost un alt subiect important, acesta evoluând mare de la anii adolescenței petrecuți în Toronto, când shoppingul la Club Monaco era la ordinea zilei. Astăzi, actorul se numără printre prietenii apropiați ai unor designeri de top precum Jonathan Anderson și Michael Rider.

V-ați fi imaginat că starul din „Schitt’s Creek” era un adolescent obișnuit care bătea magazinele din mall?

Noutăți din lumea modei

Pe lângă confesiunile lui Levy, în cadrul aceluiași podcast s-au discutat și alte subiecte fierbinți. Unul dintre ele a fost un eveniment caritabil de modă vintage, co-găzduit de Alexa Chung și Lila Moss, care a strâns fonduri pentru organizația britanică Give Your Best. si, s-a vorbit despre apariția Oliviei Rodrigo pe coperta ediției din aprilie.

Însă marea veste a venit la final (o adevărată bombă în industrie): Christopher Kane va prelua funcția de director de creație la celebra casă de modă Mulberry.