Harry Styles a dat startul unui nou trend. Artistul a apărut pe coperta revistei Runner’s World purtând echipament sportiv vintage, cumpărat direct de pe eBay. Iar piața de haine la mâna a doua explodează, consumatorii din Marea Britanie cheltuind online nu mai puțin de 4,8 miliarde de lire sterline în 2025.

De la eBay pe coperta revistei

În spatele acestei alegeri a stat stilistul său, Harry Lambert, care a căutat intenționat piese de antrenament vintage pentru ședința foto. Rezultatul? Look-uri distinctive și pline de energie, care demonstrează că nu ai nevoie de branduri de fast fashion pentru a arăta bine la sală. Ba chiar dimpotrivă.

Hainele de sport de calitate sunt făcute să reziste. Iar piesele vintage, pe lângă durabilitate, au adesea un farmec aparte. Tricourile cu imprimeuri retro, siluetele old-school ale pantofilor sport și chiar colanții capri arată că lumea activewear are o slăbiciune pentru estetica de altădată. Și ce mod mai bun de a obține un astfel de look decât cu piese autentice?

O piață în plină expansiune

E drept că unii se cam strâmbă la ideea de a purta haine în care a transpirat altcineva. V-ați gândit vreodată la asta? Numai că lucrurile stau puțin diferit. O spălare la temperatură înaltă cu un detergent bun poate face orice articol să arate și să se simtă ca nou. Pe lângă economiile substanțiale (pentru că articolele noi nu sunt deloc ieftine), alegerea hainelor pre-purtate este și un gest eco-conștient.

Oferta este vastă.

Platforme precum Depop, eBay sau Vinted au devenit un teren de vânătoare pentru pasionații de modă. Acolo poți găsi comori de la branduri premium la o fracțiune din prețul inițial.

Ce comori se găsesc online?

Dar ce poți găsi, pe bune, pe aceste platforme? Am aruncat o privire și am găsit câteva piese care merită atenția, de la colanți de firmă la jachete statement.

Colanți lululemon Align Mini Flare: Găsiți pe Depop la 30,99 £, o afacere excelentă pentru renumitul material Align.

Colanți Sweaty Betty cu imprimeu leopard: Listați pe eBay la 52,70 £, mult sub prețul de retail.

Colanți capri Nike Y2K: O piesă vintage perfectă pentru vremea de tranziție, la 44,55 £ pe Depop.

Bustieră Nike din anii 2000: O piesă roz vibrant, în stare excelentă, la 20,49 £ pe Depop.

Bustieră Oner Active: Un brand recunoscut pentru durabilitate, disponibilă la doar 8,94 £.

Set de ciclism Nike Vintage Dri-Fit: Un set complet, ideal atât pentru sală, cât și pentru un festival, la 40,44 £ pe Depop.

Mai mult decât haine de sală

Căutările nu se limitează la echipamentul de bază. Poți găsi jachete, pantaloni de trening și chiar accesorii de designer. De exemplu, o jachetă lululemon Define, încă cu etichetă, se vinde pe eBay cu 52,70 £, practic la jumătate de preț. Iar o jachetă de trening vintage de la Nike, cu un croi oversized, costă doar 26,97 £.

Pantalonii de trening nu sunt nici ei de neglijat. O pereche roz de la Nike, cu o croială lejeră, este listată la 44,99 £, în timp ce o pereche Russell Athletic cu o combinație de culori retro (albastru și galben) se vinde cu 36,08 £.

Și nu se oprește totul la haine. Se găsesc chiar și ochelari de soare Prada Sportswear la prețul de 170 £, cu aproximativ 62% mai ieftin decât în magazin. Asta dovedește că piața second-hand nu e doar despre chilipiruri, ci și despre piese statement unice.