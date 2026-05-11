Actrița Brooke Shields, ajunsă la vârsta de 60 de ani, face un pas hotărât înapoi în lumea comediei cu noul serial de mister de pe Acorn TV, intitulat „You’re Killing Me”. După decenii în care imaginea ei a fost dominată de campanii de modă controversate și roluri dramatice, vedeta vorbește deschis despre presiunea de a fi doar o figură atrăgătoare la Hollywood și despre curajul de a se reinventa.

Eticheta de sex simbol și pasiunea ascunsă

Într-o discuție recentă pentru publicația AARP’s Movies for Grownups, actrița și-a amintit de apariția ei memorabilă din serialul „Friends”, unde a jucat rolul obsedatei care îl urmărea pe Joey. Ți s-a întâmplat vreodată să simți că ești capabilă de mult mai mult la locul de muncă, dar șefii tăi să te vadă într-o singură lumină? Exact asta a trăit și ea.

„Crede-mă, aș fi făcut-o cu vreo două decenii înainte”, a mărturisit ea despre dorința de a juca în comedii mult mai devreme. „Dar nu asta își doreau oamenii de la mine. Voiau să fiu acest, nu știu, sex simbol… Și a fost în regulă”.

Deși publicul o asocia cu celebrele și provocatoarele reclame pentru Calvin Klein filmate în adolescență, Brooke a povestit că mereu s-a simțit cel mai bine în registrul comic. În tinerețe, a petrecut ani de zile făcând sketch-uri alături de legendarul Bob Hope, în cadrul zecilor de turnee USO pentru trupele americane din străinătate.

„Făcând sketch comedy”, a precizat actrița. „Am fost întotdeauna cea mai fericită”.

Iar acum, la 60 de ani, joacă rolul unei scriitoare de romane de mister care se asociază cu un podcaster de true-crime mai tânăr pentru a rezolva o crimă. „Este un serial de mister amuzant”, a explicat ea. „Și există multă comedie fizică în el pentru mine”.

Menopauza și renunțarea la blugii incomozi

Așa cum povestește Theblast într-un material publicat de curând, perspectiva vedetei asupra frumuseții și a trecerii timpului s-a relaxat enorm. Între noi fie vorba, câte dintre voi nu au renunțat la hainele incomode doar de dragul esteticii?

Brooke a glumit spunând că a schimbat denimul în tendințe pe perechi de Levi’s vintage. „M-am întors la modelele originale”, a spus ea. „Nu pot purta niciuna dintre aceste perechi noi și fanteziste”.

Și exact asta e atitudinea pe care o adorăm.

Cât despre presiunea siluetei perfecte, vedeta e extrem de clară. „Nu am aceeași mărime pe care o aveam la 17 ani, dar… Nu acesta este scopul”, a explicat ea.

Aceste teme sunt aprofundate în noua ei carte, „Brooke Shields Is Not Allowed to Get Old: Thoughts on Aging as a Woman”. Aici abordează direct subiectul menopauzei (un subiect care, să fim sincere, începe abia acum să fie discutat normal și în România, unde mult timp a fost considerat un tabu absolut). Vedeta critică felul în care comunitatea medicală a ignorat simptomele femeilor ani la rând.

„Medicii nici măcar nu erau educați în privința asta”, a punctat ea. „Nu au învățat niciodată despre asta”.

După lansarea volumului, cititoarele i-au trimis sute de mesaje de mulțumire. „Oamenii îmi spun: «Oh, Doamne, îți mulțumesc că ai aceste discuții»”, a împărtășit actrița. „Acum este în spiritul vremii”.

Cum arată viața când fetele pleacă la facultate

Dincolo de platourile de filmare, viața alături de soțul ei, Chris Henchy, a intrat într-un ritm mult mai liniștit. Când nu muncesc, Chris se ocupă de obicei de cină, în timp ce Brooke se relaxează cu hobby-uri precum broderia.

Dar atmosfera se schimbă complet când fiicele lor, Rowan Henchy, în vârstă de 22 de ani, și Grier Henchy, de 20 de ani, vin acasă. Atunci reîncep partidele de table și conversațiile lungi.

Trecerea la o casă fără copii a fost surprinzător de ușoară pentru vedetă. „Sindromul cuibului gol nu a fost atât de dureros pe cât credeam că va fi”, a împărtășit ea, adăugând imediat o glumă: „Am avut parte de el doar doi ani”.

Numai că lucrurile se schimbă rapid. Deși Rowan s-a întors acasă pentru o perioadă, mezina Grier este plecată la facultate. La început, fata a fost foarte emoționată de plecare. Actrița, care se pregătește să împlinească 61 de ani la sfârșitul acestei luni, a povestit amuzată despre adaptarea fiicei ei mai mici la noua viață studențească.

„Când [Grier] a plecat la facultate, a spus: «O să vreau să mă întorc… Nu vreau să te părăsesc»”, și-a amintit ea râzând. „În două săptămâni, abia o mai puteam prinde la telefon”.