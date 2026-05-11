Ți s-a întâmplat vreodată să probezi rochia visurilor tale și să simți că ceva pur și simplu nu se așază cum trebuie pe corp? Să fim sincere, toate am trecut prin asta la un moment dat. „Cea mai bună lenjerie modelatoare îți poate transforma garderoba.”

„O bază care îți crește încrederea pentru atât de multe ținute grozave, găsirea lenjeriei modelatoare perfecte poate fi o sarcină dificilă – din fericire, sunt aici să te ajut.” Într-un material amplu publicat recent de Independent, aflăm exact care sunt piesele de rezistență pentru acest an, testate de o specialistă. „Ca editor de modă de peste 12 ani, am încercat și testat partea mea echitabilă de diferite stiluri de lenjerie modelatoare – de la furouri și body-uri la chiloți și pantaloni scurți.”

Piesele de bază care nu trebuie să îți lipsească

„Am căutat lenjerie modelatoare confortabilă și discretă, care să nu se simtă restrictivă”, notează autoarea testului. Iar câștigătorul absolut a fost body-ul modelator Dorina. La prețul de 32 de lire pe Amazon, acesta este fabricat din 79% poliamidă, 17% elastan și 4% poliester. Este disponibil în nuanțe de negru sau bej, pentru mărimi de spate între 34 și 42 și cupe de la A la E. „Aș spune că aceasta este soluția de lenjerie modelatoare care se potrivește cu aproape orice ținută.”

Pentru un buget mai mic, chiloții Simiya fac o treabă excelentă la doar 10.95 lire (menționați și la 14 lire în anumite oferte). Fabricați din 91% nailon și 9% elastan, aceștia vin în mărimi de la S la 3XL. Designul lor încrucișat strânge talia vizibil și oferă acel suport de care ai nevoie sub o pereche de pantaloni eleganți.

Soluții inteligente pentru rochii decupate și forme pline

Dacă îți dorești un efect de lifting în zona posteriorului, pantalonii scurți M&S Cool Comfort fără cusături (15 lire) sunt răspunsul. Între noi fie vorba, brandul Marks & Spencer este foarte iubit și la noi în România, fiind prezent în mall-uri și online, așa că poți integra ușor aceste piese în garderoba ta. Materialul conține 90% poliamidă și 10% elastan, cu mărimi de la S la XL. „Nu o să mint, când le-am pus prima dată pe acestea, m-am simțit puțin ridicol, deoarece vizibil mi-au făcut fundul să pară mai mare.”

Dar ce faci cu rochiile de seară pretențioase? Body-ul Spanx cu decolteu adânc la spate costă 132 de lire (redus uneori la 105.60 lire) și este realizat din 51% elastan și 49% nailon, acoperind mărimile XS-XL. Permite cinci moduri diferite de prindere a bretelelor. „Dacă ești dornică să adaugi doar un singur articol modelator la colecția ta de lenjerie, aș spune că acesta este «alesul».”

Efectul Skims și sculptarea taliei

Când vine vorba de brandul celebrei Kim Kardashian, body-ul Skims Seamless Sculpt (78 de lire, 82% nailon și 18% elastan) promite o compresie extremă. Mărimile variază de la XXS la 4X, dar experta recomandă să iei cu două mărimi mai mari, deoarece croiala este extrem de strâmtă.

Pentru o talie perfect definită, body-ul ShaperX (25 de lire, 89% nailon, 11% elastan, mărimi XXS-4XL) este o surpriză plăcută. „În primul rând, nu te lăsa descurajată de felul în care arată acest body modelator odată ce îl scoți din pachet.”

Și exact asta este cheia înconfortului vizual la prima vedere.

Numai că nu trebuie să uităm nici de Heist Sculpt (120 de lire, 80% poliamidă, 20% elastan, mărimi 8-22), un body exterior perforat care oferă un control extra ferm pentru zona stomacului.

Atenția la detalii pentru o siluetă impecabilă

Dacă brațele sunt zona pe care vrei să o netezești, body-ul John Lewis cu mâneci lungi (29 de lire, 76% poliamidă, 24% elastan, mărimi S-XL) îți aduce o acoperire subtilă și un material extrem de moale. Iar pentru femeile cu un bust generos (cupe D-J, spate 32-38), body-ul cu sârmă Pour Moi la 50 de lire (89% poliamidă, 3% viscoză, 7% elastan, 1% poliester) oferă susținerea necesară combinată cu un design elegant din dantelă.

Pentru purtarea zilnică, poți opta oricând pentru setul de doi chiloți Simply Be Magisculpt (28 de lire, 87% poliamidă, 13% elastan, mărimi UK 10-26) sau furoul netezitor John Lewis (32 de lire, 76% nailon, 24% elastan).

O altă variantă extrem de practică este furoul Next cu control ferm pentru burtă, care îți permite să porți propriul sutien (design wear your own bra). Acesta costă 19 lire, este fabricat din 89% poliamidă și 11% elastan și se găsește în mărimile UK 8-20, fiind ideal pentru a fi purtat sub rochiile de zi cu zi.