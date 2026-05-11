Sienna Miller, la 44 de ani, tocmai a devenit mamă pentru a treia oară. Actrița a confirmat recent că a adus pe lume al doilea copil alături de partenerul ei, actorul Oli Green, în vârstă de 29 de ani.

Viata cu un nou-nascut si noptile albe

Și să fim sincere, oricât de mult ajutor ai avea, primele zile cu un bebeluș sunt mereu o provocare uriașă. Actrița a recunoscut deschis acest lucru într-un interviu publicat pe 11 mai. „S-a intamplat. Am un bebelus micut alaturi,” a declarat ea.

Ți s-a întâmplat vreodată să fii atât de obosită încât abia să îți găsești cuvintele?

Exact așa se simte și vedeta acum. „Se simte de parca a lega propozitii este o mica provocare. Dorm foarte putin, dar sunt nebuneste indragostita de bebelusul meu.” Între noi fie vorba, oboseala cronică a mamelor este o experiență universală, indiferent dacă trăiești la Hollywood sau în București. Starul din producția Anatomy of a Scandal a preferat să păstreze intimitatea momentului și nu a dezvăluit încă sexul sau numele noului ei copil.

O familie moderna in continua crestere

Iar dinamica familiei ei este una cu adevărat interesantă. Pe baza informațiilor publicate de Hellomagazine, Sienna mai împarte o fiică mai mare cu Oli, care s-a născut în 2024, dar al cărei nume a rămas privat. Pe lângă cei mici, actrița este și mama unei adolescente. O cheamă Marlowe, are 13 ani, și este fiica pe care o are din relația cu fostul ei partener, Tom Sturridge (cu care a fost împreună din 2011 până în 2015).

Sarcina la 40 de ani si presiunea biologica

Te gândești uneori la presiunea societății legată de maternitate și vârstă? În aprilie 2022, înainte de a anunța că este din nou însărcinată, Sienna a vorbit extrem de sincer pentru revista Elle UK despre intrarea în deceniul 40. Ea a recunoscut că se gândea obsesiv la acest subiect: „Ar trebui sa mai am, si de ce nu am facut-o, si toate astea, care sunt un zgomot foarte puternic.”

Alegerea ei a fost una pragmatică, bazată pe știință. „Biologia este incredibil de cruda cu femeile in acel deceniu, acesta este titlul, sau cel putin asa a fost pentru mine. Apoi am implinit 40 de ani si am congelat niste ovule. Fiind foarte concentrata pe nevoia de a mai avea un bebelus, acum sunt genul, daca se intampla, se intampla. Acel tip de amenintare existentiala s-a disipat.”

Mic detaliu, mare diferență pentru liniștea ei mentală.

Apropo de proceduri medicale, congelarea ovulelor a devenit o opțiune tot mai discutată și în clinicile de fertilitate din România, costurile pornind de obicei de la aproximativ 2.500 de euro pentru o procedură completă. Este o plasă de siguranță care îți oferă timp și opțiuni.

Moda pe covorul rosu si o surpriza in familie

Pe bune acum, hai să ne amintim cum a dat marea veste. Sienna a dezvăluit că așteaptă un copil în decembrie anul trecut, la The Fashion Awards. Acolo, pe covorul roșu de la Royal Albert Hall, a pozat alături de iubitul ei într-o rochie transparentă din tul alb, cu un decolteu tip bustieră, care îi punea perfect în valoare burtica de gravidă. Ulterior, în luna martie, a publicat pe Instagram o fotografie detaliată cu evoluția sarcinii ei.

Numai că bucuria nu se oprește aici pentru familia Miller. La câteva luni după anunțul actriței, sora ei în vârstă de 47 de ani, Savannah, a dezvăluit că este și ea însărcinată cu un „bebelus miracol”. Cele două surori traversează această perioadă împreună. „Sa fac asta din nou in acelasi timp cu sora mea este cea mai delicioasa cireasa de pe tort,” a scris Savannah pe Instagram (o platformă unde a discutat deschis despre viața ei personală).

Conform calendarului anunțat chiar de ea, Savannah urmează să nască cel de-al patrulea ei copil în luna august.