Actorul Barry Keoghan a vorbit deschis despre abuzul intens cu care s-a confruntat după despărțirea de cântăreața Sabrina Carpenter, în decembrie 2024. Într-un interviu recent, starul din „Saltburn” a dezvăluit cum valul de ură online l-a afectat profund, făcându-l să se izoleze și chiar să-și pună la îndoială cariera.

O relație intens mediatizată

În 2024, Barry Keoghan și Sabrina Carpenter au format unul dintre cele mai populare cupluri de la Hollywood. Clipuri cu el cântând la concertele Sabrinei au devenit rapid virale. Nu de puține ori, actorul a fost văzut purtând bijuterii cu numele ei, iar cântăreața l-a descris drept „genial și uimitor” după ce l-a distribuit în videoclipul piesei „Please, Please, Please”.

Reacții „inumane” după despărțire

Numai că, după luni de speculații, în decembrie 2024, cei doi au confirmat că și-au încheiat relația. Deși nu au confirmat niciodată motivul separării, Keoghan s-a confruntat cu acuzații de infidelitate, iar reacția fanilor a fost, în cuvintele sale, „inumană”.

La vremea respectivă, el a publicat o declarație în care detalia abuzul la care era supus atât el, cât și familia sa, primind mesaje ce conțineau „minciuni absolute, ură, comentarii dezgustătoare despre înfățișarea mea, caracterul meu, despre cum sunt ca părinte… cum am fost un copil al heroinei și cum am crescut și târând-o și pe draga mea mamă în asta”. În urma valului de trolling, actorul și-a dezactivat conturile de social media.

„Nu mai vreau să ies din casă”

Săptămâna trecută, în cadrul unei emisiuni la SiriusXM cu Ben Harlum, Keoghan a detaliat impactul pe termen lung al acestui control public. El a recunoscut că a ajuns în punctul în care nu mai voia „să iasă afară”, adăugând că discuțiile despre aspectul său fizic „devin o problemă”.

V-ați gândit vreodată cum e să citești zilnic mii de comentarii despre felul în care arăți? Discutând despre partea întunecată a celebrității, Barry a spus: „Există și o parte urâtă. Și m-am retras din mediul online, dar sunt încă o ființă umană curioasă care vrea să meargă mai departe. Iar dacă particip la un eveniment sau dacă merg undeva, vrei să vezi cum a fost primit. Și nu e plăcut, știi?”

„Există multă ură online. Există mult abuz legat de felul în care arăt și a cam trecut de punctul în care spui «toată lumea trece prin asta». Și toată lumea trece, dar pe mine m-a făcut să devin timid. M-a făcut să mă închid în mine, să nu mai vreau să particip la evenimente, să nu mai vreau să ies afară. Și spun asta fiind absolut pur și sincer cu tine – devine o problemă”, a adăugat actorul.

Impactul asupra carierei

Iar efectele se văd și astăzi.

Keoghan a mărturisit gazdei emisiunii că situația este copleșitoare și că a început să se „ascundă” ca rezultat al acestui val de ură. E drept că expunerea vine la pachet cu celebritatea, însă actorul a explicat cum aceste atacuri încep să-i afecteze direct munca.

„Chiar nu mă duc în anumite locuri din cauza acestor lucruri. Dar când asta începe să se infiltreze în arta ta, devine o problemă, pentru că atunci nu mai vrei nici măcar să fii pe ecran”, a concluzionat Keoghan.