Gabriela Cristea a reușit să dea jos nu mai puțin de 30 de kilograme, după ce în luna iunie 2025 a primit un diagnostic dur din partea medicilor, mai exact obezitate de gradul 1. Vedeta a făcut schimbări radicale în stilul de viață, a lăsat în urmă obiceiurile nocive, iar acum a împărtășit exact ce pune în farfurie la prima masă a zilei pentru a-și menține silueta și energia.

Micul dejun cu aromă mediteraneană

Ți s-a întâmplat vreodată să crezi că un stil de viață sănătos înseamnă doar porții infime de piept de pui fiert și salate verzi fără niciun gust? Ei bine, abordarea vedetei este cu totul alta și demonstrează că poți mânca savuros chiar și atunci când ești atentă la siluetă.

Vedeta a postat pe pagina ei de Facebook detalii despre prima masă din zi, pe care o descrie simplu, dar extrem de apetisant, folosind cuvintele „Italia într-o farfurie”. Între noi fie vorba, o astfel de descriere chiar te duce cu gândul la o dimineață relaxantă de vacanță pe malul mării.

Farfuria ei se bazează pe simplitate absolută și conține brânză mozzarella, măsline verzi și roșii proaspete. Peste toate acestea, ea adaugă un strop de ulei de măsline și le asezonează cu diverse condimente pentru un plus de savoare.

Iar partea cea mai bună este că un astfel de meniu nu necesită ore întregi petrecute în bucătărie. Este o variantă rapidă, plină de nutrienți, perfectă pentru diminețile aglomerate în care abia ai timp să îți bei cafeaua înainte să ieși pe ușă.

Porțiile mici și sprijinul din partea partenerului

Secretul formei ei actuale nu stă însă doar în calitatea ingredientelor alese, ci mai ales în cantitatea consumată la o singură masă. Gabriela recunoaște deschis că, deși își pregătește un mic dejun extrem de delicios și proaspăt, nu reușește să îl termine niciodată singură.

Și exact aici stă cheia echilibrului ei.

„După 3 guri nu mai pot și 3/4 din asta ajunge la Tavi”, a povestit ea cu mult umor pe rețelele de socializare. Tavi Clonda, soțul ei, îi este alături la fiecare pas și o susține îndeaproape în acest nou capitol al vieții ei.

Să fim sincere, acest tip de sprijin din partea partenerului sau a familiei contează enorm atunci când încerci să îți schimbi complet obiceiurile alimentare și să te ții de un program riguros pe termen lung.

Într-un material recent publicat de Unica, aflăm că determinarea ei a venit dintr-un punct de cotitură legat strict de sănătate. Nu a fost o decizie luată peste noapte, ci un proces amplu, susținut de specialiști și de cei dragi.

Adevăratul motiv din spatele deciziei

Presiunea de a arăta perfect, mai ales pentru femeile care apar zilnic pe micul ecran, este adesea copleșitoare. Dar pentru Gabriela, declicul a fost mult mai profund și mai serios de atât. Decizia de a-și transforma viața a venit dintr-o nevoie urgentă de a-și prioritiza sănătatea fizică și mentală, lăsând la o parte orice standard estetic impus de societate.

„Nu a fost vorba despre vanitate sau despre faptul că nu îmi mai veneau rochiile preferate. A fost vorba despre o boală care mi-a furat energia, mi-a adus un prediabet periculos, tensiune mărită și nopți în care apneea nu mă lăsa să respir și să dorm”, a declarat Gabriela Cristea.

Dacă ai trecut vreodată prin episoade de epuizare fizică extremă (sau ai avut probleme cu somnul din cauza stresului cotidian și a fluctuațiilor de greutate), știi cât de mult îți poate afecta asta calitatea vieții de zi cu zi. Aceste diagnostice medicale sunt semnale de alarmă pe care corpul le trage atunci când limitele au fost depășite.

Un nou stil de viață bazat pe echilibru

Numai că ea nu a lăsat aceste probleme de sănătate să o definească sau să o oprească. Într-un moment de cumpănă, sprijinul unui prieten drag și susținerea necondiționată a familiei au fost esențiale pentru a-și găsi puterea de a lupta cu kilogramele în plus.

Pe lângă un tratament clar recomandat de specialiști, ea a adoptat un regim alimentar echilibrat și a învățat să acorde o atenție mult mai mare semnalelor pe care i le transmite propriul corp. Astăzi, ea își împarte experiențele cu fanii de pe rețelele de socializare, dorind să le arate că disciplina și răbdarea pot aduce rezultate vizibile și durabile.

Până la urmă, nu este vorba despre diete drastice care te înfometează, ci despre alegeri conștiente făcute zi de zi. Iar dacă vrei să îi testezi rețeta rapidă de dimineață, ai nevoie doar de niște roșii bune, câteva cuburi de mozzarella proaspătă, o mână de măsline verzi și exact o lingură de ulei de măsline presat la rece.