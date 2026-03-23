Gabriela Cristea se bucură de o vacanță în Italia alături de familie, unde și-a etalat noua siluetă într-un costum de baie. Vedeta a dezvăluit că a slăbit nu mai puțin de 30 de kilograme, iar fanii au felicitat-o imediat pentru transformare.

Vacanță în Italia, siluetă nouă

Aflată într-o escapadă la proprietatea pe care ea și soțul ei au cumpărat-o în Italia, prezentatoarea TV a împărtășit cu fanii câteva imagini. Întreaga familie a fost la spa. Iar Gabriela Cristea a profitat de ocazie pentru a se afișa în costum de baie, arătând că se simte excelent în pielea ei după o schimbare majoră, având ca obiectiv revenirea la silueta de acum 10 ani.

Pandemia, motivul kilogramelor în plus

Dar cum s-a ajuns, de fapt, la acele kilograme? Vedeta a vorbit deschis despre perioada dificilă care a dus la acumularea în greutate, mărturisind că pandemia a fost principalul vinovat. Ea a explicat că șocul inițial și statul acasă au dereglat-o complet.

„Pe mine m-a dat peste cap pandemia. A fost un șoc. A avut și părți foarte bune, dar și părți negative. Din cealaltă perspectivă, a faptului că am stat împreună, că am fost casnici, că am stat cu copiii, că am făcut diverse chestii pe acasă. Am pierdut frâiele. Ajunsesem să mânânc compulsiv din cauza oboselii. Eu știu cine sunt, știu de ce am ajuns în situația asta și știu și cum să ies acum din toată situația asta”, a mărturisit vedeta.

Secretul celor 30 de kilograme

Procesul de slăbire este unul despre care Gabriela Cristea preferă să nu dea prea multe detalii, cel puțin deocamdată. E drept că e superstițioasă și încă lucrează la atingerea obiectivului final. Cert e că a exclus din start orice intervenție chirurgicală.

„Am slăbit foarte mult. Mă îngrășasem foarte tare înainte să termin programul de televiziune. Nu o să povestesc acum pentru că încă sunt în proces de slăbire și sunt superstițioasă. Oricum am făcut o chestie foarte politically correct. Nu m-am operat, dacă asta era întrebarea”, a spus ea în emisiunea lui Dan Capatos.

Cifrele sunt, însă, clare.

Și a confirmat că transformarea este una spectaculoasă, un total de 30 de kilograme date jos într-un an și ceva. Stai puțin, cum a reușit fără operație? Vedeta a ținut să sublinieze că a apelat la ajutor specializat (o echipă întreagă, de fapt) și îi sfătuiește pe toți să facă la fel, nu să urmeze diete la întâmplare.

„Am slăbit 30 de kilograme. Când am terminat programul de televiziune, da, aveam. Adică în urmă cu un an și ceva. Da, și foarte mulți specialiști au fost implicați. Nu vă gândiți doar să slăbiți, pentru că dacă vă apucați să slăbiți prost, vă cade părul, faceți tot felul de efecte secundare. Adică făceți-o cu cap și nu vă luați după ce zic Vasilica și Monica pe TikTok. Apelați la specialiști”, a adăugat ea.

Gabriela Cristea nu a precizat dacă a apelat la injecții pentru slăbit, o metodă populară printre alte vedete din România.