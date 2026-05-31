Valeria Ammirato, un cunoscut influencer de fitness, a stârnit un val de reacții după o postare recentă pe Instagram. La 40 de ani, a apărut într-un top alb și slip de bikini negru, lăsând la vedere un abdomen extrem de tonifiat, dar mesajul ei a fost cu totul altul decât o simplă etalare a formelor perfecte.

Știi momentul ăla când probezi blugii de anul trecut și parcă te strâng puțin? Exact despre genul acesta de presiune vorbește și ea, amintindu-ne că trupurile noastre nu sunt statui, ci se schimbă constant. Pentru noi, femeile care jonglăm cu muncă, stresul și viața personală, e o gură de aer proaspăt să auzim că fluctuațiile de greutate sunt normale, chiar și la persoanele care trăiesc exclusiv din imaginea lor.

Lecția de acceptare a propriului corp

Nu este prima dată când Valeria aduce în discuție subiectul imaginii corporale și al standardelor nerealiste. La începutul acestui an, ea a explicat foarte clar că a ales intenționat să crească aportul de calorii pentru a câștiga forță la antrenamente. A renunțat la dorința de a fi permanent definită pentru a se simți pur și simplu puternică și sănătoasă.

Iar cea mai recentă fotografie a ei, așa cum semnalează Theblast într-un material publicat recent, a transformat o simplă zi de plajă într-o discuție sinceră despre încredere și echilibru mental.

„Unele sezoane sunt puțin mai moale. Unele sezoane puțin mai definită. Mă simt ca acasă în propria piele.” – Valeria Ammirato, Influencer

Ea a adăugat că tocmai în aceste momente de acceptare iese la iveală adevărata încredere în sine. Fanii au reacționat imediat cu mii de aprecieri. Au lăudat nu doar forma ei fizică excepțională, ci mai ales transparența cu care abordează subiectul. „Amin, soro! Simt aceeași încredere în orice formă, iar tu ești atât de frumoasă”, a comentat o urmăritoare pe rețeaua socială.

Cum se schimbă perspectiva cu vârsta

Dar poate cel mai interesant aspect este modul în care abordează trecerea timpului. Într-o postare separată despre împlinirea vârstei de 40 de ani, Valeria a atins un punct extrem de sensibil. Frica de a îmbătrâni este reală, mai ales într-o societate care ne vinde constant iluzia tinereții veșnice.

„mulți oameni se tem să îmbătrânească pentru că ei frumusețea, pasiunea sau visele au o dată de expirare. Cu cât îmbătrânesc mai mult, cu atât îmi dau seama că fiecare vârstă aduce propriul tip de frumusețe. Mai multă pace. Mai multă claritate. Mai multă încredere în viață și în tine.” – Valeria Ammirato, Influencer

Până la urmă, discuția despre acceptarea corpului rămâne una deschisă și absolut necesară. Dacă tot mai mulți creatori de conținut din zona de fitness vor alege să arate și perioadele de relaxare, nu doar forma de concurs. Până atunci, data viitoare când te uiți în oglindă și vezi o variantă a ta puțin mai plină, amintește-ți că este doar un sezon dintr-o viață întreagă.