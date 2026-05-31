Celebrul artist Billy Joel, în vârstă de 77 de ani, tocmai a bifat un moment emoționant în viața de familie. Fiica sa cea mare, Della, a absolvit școala primară, iar imaginile publicate arată un tată extrem de mândru, dar și vizibil mai sănătos.

Te-ai gândit vreodată cum se schimbă prioritățile când viața te forțează să iei o pauză? Când ești o legendă a muzicii, pare că totul se măsoară în aplauze și turnee. Dar, sinceră să fiu, adevăratele victorii se trăiesc acasă. Trecerea unui copil la gimnaziu e o etapă care ne emoționează pe toate, amintindu-ne cât de repede zboară timpul, mai ales când această bucurie vine pe fondul unei lupte personale pentru sănătate.

Un mesaj emoționant pentru o nouă etapă

Artistul a împărtășit vestea pe Instagram, publicând o serie de fotografii cu fiica sa de 10 ani, Della, inclusiv câteva cadre de suflet alături de sora ei mai mică, Remy.

„Felicitări absolventei noastre de școală primară! Acum avem un copil de gimnaziu. Mami și tati sunt dincolo de mândri de toată muncă și determinarea ta. Prima ta zi de școală parcă a fost ieri. Lucruri uimitoare îi sunt rezervate acestei fețe.” – Billy Joel, artist

Della nu este deloc străină de lumina reflectoarelor. pasiunea ei pentru scenă este deja evidentă. În 2018, pe când avea doar trei ani, a urcat pe scena de la Madison Square Garden purtând pijamale roz de Crăciun pentru a cânta „Don’t Ask Me Why”, melodia ei preferată. Și povestea s-a repetat recent, când a apărut alături de Remy la ultimul spectacol din rezidența tatălui lor de la Madison Square Garden, pe 25 iulie 2024, luând microfonul și cântând alături de el.

Lupta tăcută cu o boală rară

Dincolo de zâmbetele de la absolvire, prima fotografie din serie l-a arătat pe Billy alături de soția sa, Alexis, și de Della (care își ținea mândră diploma). Iar detaliul care a bucurat fanii a fost starea de bine a artistului. După cum a relatat Hellomagazine într-un material publicat recent, Billy Joel a luat o pauză de la spectacole anul trecut, după ce a fost diagnosticat cu hidrocefalie cu presiune normală (NPH).

Această afecțiune a creierului poate afecta serios auzul, vederea și echilibrul. Diagnosticul l-a determinat să își anuleze concertele până în iulie 2026, alegând să prioritizeze terapia fizică. E drept că afecțiunea este tratabilă, dar rămâne totuși un diagnostic rar care îți dă viața peste cap.

„Fac tot ce pot pentru a lucra cu ea și a mă recupera.” – Billy Joel, artist

Echilibrul a fost cea mai mare problemă a sa.

Asta a declanșat îngrijorarea inițială a publicului, mai ales după o căzătură dureroasă pe scenă, la un complex din Connecticut, în luna februarie. Atunci, artistul a aruncat stativul microfonului, și-a pierdut echilibrul și a alunecat pe spate. A fost ajutat de trupă să se ridice pentru a termina concertul, părăsind scena șchiopătând la final.

Susținerea familiei în procesul de recuperare

Familia extinsă îi este aproape în această perioadă delicată. Pe lângă cele două fețe mici, Billy mai are o fiică de 40 de ani, Alexa, din căsătoria cu Christie Brinkley. În martie 2026, Alexa a cântat piesa tatălui ei, „This Night”, la un concert tribut organizat la Carnegie Hall.

„Se descurcă foarte bine și ea a fost atât de încântată să poată cânta pentru el, iar mie mi-a părut rău că a trebuit să ratez acea seară. Eram plecată din oraș, dar altfel a fost atât de minunat.” – Christie Brinkley, fosta soție

Recuperarea fizică pare să fie pe drumul cel bun, judecând după energia din pozele de familie. Rămâne însă de văzut dacă Billy Joel va decide să revină pe scenă după vara anului 2026 sau dacă va prefera să se bucure în liniște de adolescența fiicelor sale.