Știi momentul acela când vrei neapărat să testezi o nuanță nouă de fond de ten înainte să dai banii pe ea? Lisa Eldridge tocmai a făcut un pas uriaș în direcția asta. Celebrul makeup artist a deschis primul ei magazin fizic din Statele Unite, sub forma unui pop-up estival situat exact în inima cartierului newyorkez SoHo, la adresa 119 Spring Street.

De ce ne interesează pe noi asta? Sinceră să fiu, pentru că brandul ei, lansat în 2018, a funcționat până acum strict pe comenzi online pentru majoritatea lumii, inclusiv pentru noi, româncele. Să comanzi nuanța perfectă de ruj fără să o vezi pe pielea ta este mereu un risc pe care ni-l asumăm. Dar decizia ei de a ieși în zona de retail offline arată o direcție clară spre expansiune globală, ceea ce înseamnă că produsele ei premium ar putea ajunge mult mai ușor și în Europa continentală.

O experiență de lux dincolo de ecran

Într-un material exclusiv publicat recent de Wwd, aflăm că spațiul de aproximativ 73 de metri pătrați va fi deschis pe toată perioada verii. Aici, clientele pot veni pentru sesiuni de machiaj și pot testa absolut tot, de la faimoasele skin tints până la rujurile reîncărcabile.

Spațiul nu este doar un magazin oarecare.

Decorat în nuanțele semnătură ale brandului, mov, verde și maro, magazinul are un aer specific anilor ’70. În centru tronează un bar circular care funcționează și ca masă de machiaj, unde poți savura un cocktail numit după tehnicile celebre ale Lisei, în timp ce îți retușezi look-ul.

„Acest brand provine dintr-o iubire atât de profundă pentru machiaj, pentru istoria machiajului, arta machiajului, știința cosmetică, toate aceste lucruri. Aici îmi aduc lumea mea romantică la viață.” – Lisa Eldridge, fondatoare și makeup artist

Colecția Marilyn Monroe și surprizele de pe raft

Iar atracția principală a momentului este, colecția în ediție limitată Marilyn Monroe. Lansată în parteneriat cu moștenitorii regretatei actrițe pentru a onora împlinirea a 100 de ani de la nașterea acesteia, linia include nuanțe de ruj și glossuri inspirate de preferințele divei. Mai mult, vizitatoarele pot admira chiar o replică a mesei de toaletă folosite de Marilyn în 1957, în casa din Hamptons.

Și o veste excelentă pentru iubitoarele de machiaj natural: balsamul iluminator perlat din această colecție, care costă 38 de dolari, va deveni o prezență permanentă în portofoliul Lisa Eldridge. (Un mic pont: genul acesta de produs hidratant este absolut ideal pentru zilele de vară când vrei doar puțină prospețime, fără să te încarci cu fond de ten).

Ce urmează pentru brandul fenomen

Dincolo de machiaj, clienții pot răsfoi și achiziționa „Face Paint”, fascinanta carte despre istoria cosmeticelor pe care Lisa a publicat-o în 2015. Numai că ambițiile brandului nu se opresc la un simplu magazin temporar de vară. După ce a ocupat funcții de director creativ la giganți precum Shiseido, Lancôme și Boots No7, Eldridge gândește pe termen lung.

„Fac totul încet. Sunt în punctul în care aș vrea să cresc brandul… Și am găsit partenerul potrivit.” – Lisa Eldridge, fondatoare și makeup artist

Cine este acest partener misterios care va aduce produsele permanent în retailul fizic de peste ocean. Până la un anunț oficial despre noile locații permanente, magazinul temporar din New York își așteaptă clientele zilnic, demonstrând că uneori experiența de a atinge și testa un produs de lux nu poate fi înlocuită de niciun ecran.