Dior se pregătește să inaugureze pe 21 mai un nou magazin emblematic în Osaka, Japonia. Proiectul reunește doi giganți ai arhitecturii, Peter Marino și Sou Fujimoto, pentru a crea un spațiu spectaculos ce se întinde pe patru etaje, completat de un restaurant exclusivist.

O fațadă inspirată de rochiile haute couture

Amplasat în districtul Shinsaibashi, un centru comercial încă din secolul al XVII-lea, noul magazin Dior mizează pe o fațadă ondulată, impresionantă, pentru a se distinge printre buticurile de lux din zonă. Designul îi aparține arhitectului japonez Sou Fujimoto și este inspirat de straturile fluide ale rochiilor haute couture. Iar scopul este clar: brandul a transmis că designul a fost gândit „să imite efectul țesăturilor translucide”.

Pana la urma, vorbim de Dior, nu?

Patru etaje de lux și artă

La interior, de design s-a ocupat renumitul Peter Marino, care a condus și reproiectarea magazinului emblematic de pe Avenue Montaigne din Paris. Acesta a preluat elemente cheie, precum paleta de culori deschise și parchetul Versailles. Spațiul se desfășoară pe patru niveluri, conectate printr-o scară monumentală (o adevărată operă de artă în sine) ce înconjoară o sculptură a artistei americane Alice Aycock.

Primul etaj găzduiește o grădină verticală și oferă accesorii pentru femei, pantofi, articole din piele, alături de bijuterii și parfumuri de nișă. La etajul al doilea se vor găsi colecțiile de ready-to-wear pentru femei și genți rare, în timp ce etajul al treilea este dedicat în întregime modei masculine.

De la Christian Bérard la Azuma Makoto

Magazinul este presărat cu opere de artă și piese de mobilier atent selecționate. Printre acestea se numără lucrări de Christian Bérard, celebra bancă Ginko a lui Claude Lalanne și mobilier creat de Franck Evennou. Pe pereți, vizitatorii vor descoperi reinterpretări ale imprimeului toile de Jouy, semnate de Tim Hailand, dar și compoziții ale artistului floral japonez Azuma Makoto.

O adevărată galerie de artă.

Restaurantul Monsieur Dior și meniul inedit

Și pentru că experiența trebuia să fie completă, la ultimul etaj se află restaurantul Monsieur Dior. Meniul este conceput de Anne-Sophie Pic, chef-ul francez care se află și în spatele noului Dior Café din Tokyo. V-ați imaginat vreodată cum ar arăta un imprimeu leopard reinterpretat într-un preparat culinar? Ei bine, preparate cu nume precum La Toile Blanche, Les Pétales și Le Jardin Fleuri reinterpretează emblemele casei Dior, de la modelul cannage și imprimeul leopard până la albină.

Fascinația Dior pentru Japonia nu este deloc nouă, ci a început încă din anii ’50, cu fondatorul Christian Dior. Creatorul de modă a creat rochii cu nume precum „Tokyo” sau „Utamaro” (după artistul japonez din secolul al XVIII-lea), folosind țesături excepționale produse de Tatsumura Textile, un producător istoric de mătase. Deschiderea din Osaka este, așadar, doar un nou capitol în această lungă poveste de dragoste.