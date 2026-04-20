Crema cu protecție solară este un pas nenegociabil în rutina de îngrijire, indiferent de vârstă sau de tipul de ten. Pentru pielea matură, însă, cele mai bune formule oferă mai mult decât simpla protecție solară, fiind cheia pentru un ten mai luminos și mai neted. Pe lângă un spectru larg de protecție SPF 30 sau mai mare, aceste produse sunt pline de ingrediente nutritive (Niacinamidă! Ceramide! Acid hialuronic!) care pot atenua semnele îmbătrânirii, precum liniile fine, petele solare și pierderea elasticității.

Cea mai bună opțiune minerală

Să fim serioși, cremele de protecție solară minerale nu au cea mai bună reputație. Oferă protecție excelentă, dar aplicarea lasă de dorit. Numai că SkinCeuticals Future Mineral UV Defense Sunscreen SPF 50 (60$) schimbă regulile jocului pentru oricine s-a luptat cu formulele care lasă o peliculă albă. Da, primești acoperire cu spectru larg de la 15% oxid de zinc, dar diferența constă în felul în care arată pe piele. Producătorul folosește un tip specific de oxid de zinc numit Z-Cote, o versiune microfină cu particule mult mai mici, concepută pentru a părea mai transparentă.

Dincolo de protecția UV, se bazează pe ingrediente esențiale pentru pielea matură. Niacinamida și pantenolul susțin bariera pielii, calmează roșeața vizibilă și uniformizează nuanța tenului, în timp ce textura sa ușoară, aproape ca un ser, se aplică perfect, fără a se aglomera sau a se simți greoaie. „Este excelentă pentru pielea matură, deoarece adaugă beneficiul de a fi cu spectru larg și integrează ingrediente active pentru a îmbunătăți aspectul liniilor fine, al ridurilor și al decolorării”, spune dr. Jane Yoo, medic dermatolog din New York.

O părere similară are și Christa Joanna Lee, redactor de specialitate: „Am avut un moment de genul «stai puțin, asta e minerală?» cu Future Mineral UV Defense Sunscreen SPF 50 de la SkinCeuticals. Se toarnă ca un ser ușor – la început puțin opac, apoi dispare complet în pielea mea fără urmă. Fidelă brandului, formula conține o mulțime de ingrediente hrănitoare, iar machiajul se aplică peste ea fără efort. Acum am nevoie doar de o versiune loțiune de corp.”

Varianta chimică accesibilă

Iar dacă prețul de mai sus te-a speriat, există și alternative. Probabil cunoști Bioré pentru benzile de nas iconice, așa că e logic să nu lanseze o cremă de protecție solară care să anuleze toată munca grea. UV Aqua Rich Weightless Moisturizer SPF 50 (un câștigător al premiului Allure Best of Beauty în 2024), la prețul de 16$, este o formulă chimică ușoară, care nu înfundă porii și nu se simte grea pe piele. Oferă o protecție fiabilă cu spectru larg, dar adevăratul câștig, pe lângă prețul prietenos, este hidratarea profundă pe care o oferă.

După cum notează dr. Geeta Yadav, medic dermatolog din Toronto, „conține glicerină și hialuronat de sodiu pentru a atrage apa în piele fără a o încărca”. Astfel, primești hidratare ușoară alături de SPF, suficient cât să poți sări peste crema de față de dimineață. Un singur lucru de reținut: conține parfum adăugat, deci dacă ai pielea sensibilă, merită să faci un test pe o porțiune mică înainte de aplicare.

„Chiar folosesc această cremă de protecție solară până la ultima picătură. Asta pentru că zvonurile (și videoclipurile de pe rețelele sociale) sunt adevărate; această cremă este superioară. Textura sa de gel apos oferă pielii un finisaj strălucitor, dar nu se simte grasă. SPF-ul nu intră în ochi și nu îi face să usture. Și nu lasă o peliculă albă pe pielea mea închisă la culoare. Formula este atât de ușoară, dar conține acid hialuronic, așa că se simte super hidratantă și îți oferă un aspect proaspăt. Soțul meu este, si, un mare fan al acestui SPF, deoarece se întinde frumos peste barbă, fără a lăsa scame sau a se coji”, mărturisește Alessandra Foresto, redactor-șef.

Ideală ca bază de machiaj

Unele creme solare necesită mult masaj pentru a intra în piele. Aceasta, în schimb, se topește la contactul cu tenul. Chanel UV Essentiel (68$) are o textură descrisă ca fiind „frumos de mătăsoasă”, iar această calitate o face deosebit de potrivită pentru pielea matură. Pe lângă filtrele chimice, formula se remarcă prin ingredientele suplimentare. Hidratanți precum glicerina și hialuronatul de sodiu se combină cu emolienți ca squalanul, uleiul de moringa și uleiul de camelie, astfel încât netezește zonele uscate în loc să se agațe de ele. Antioxidanții, precum ghimbirul albastru și lemnul dulce, adaugă un strat de apărare împotriva poluării și a stresului oxidativ.

Lasă în urmă un finisaj moale, ușor luminos, care estompează textura în loc să o accentueze. Se aplică excelent sub fond de ten și alte produse de machiaj, fără a se scorojește sau a se așeza în liniile fine.

„Pielea mea este atât de uscată și texturată încât nu pot folosi o cremă de protecție solară fără proprietăți hidratante, iar acest Chanel UV Essentiel este răspunsul. Este o textură frumoasă, aproape ca o cremă hidratantă ușoară, care alunecă pe piele și se absoarbe rapid. Îți lasă un luciu plăcut, dar nu există absolut niciun reziduu, peliculă sau senzație lipicioasă. Se poartă atât de bine sub machiaj și nu se scorojește, indiferent dacă folosesc un skin tint sau un fond de ten propriu-zis. Este eleganță și performanță într-un singur tub mic”, spune Shanna Shipin, director comercial.

Repararea barierei pielii

Pregătește-te să-ți hidratezi pielea însetată cu La Roche-Posay Toleriane Double Repair Moisturizer SPF 30 (25$). Această cremă hidratantă cu protecție solară este una dintre formulele de farmacie preferate de dr. Wang datorită trio-ului său de ingrediente: glicerină hidratantă, niacinamidă calmantă și ceramide care sigilează umiditatea. Textura sa ușoară, asemănătoare unei loțiuni, se integrează perfect pe orice nuanță de piele și oferă protecție cu spectru larg SPF 30. Cel mai important, te scutește de un pas suplimentar în rutina de îngrijire de dimineață.

„Este ușor de aplicat și combină SPF-ul cu ingrediente hidratante și ceramide pentru a ajuta la refacerea barierei protectoare naturale a pielii”, a atestat anterior dr. Marisa Garshick, medic dermatolog.

Dar de ce este, până la urmă, atât de importantă protecția solară pentru tenul matur? Dr. Margarita Lolis, medic dermatolog, explică foarte clar. „Expunerea neprotejată la soare accelerează drastic apariția îmbătrânirii pielii. Deși pielea matură se confruntă deja cu aceste efecte în absența expunerii la soare, neprotejarea zilnică a pielii cu protecție solară nu face decât să ducă procesul de îmbătrânire într-o viteză superioară.”