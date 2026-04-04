Cremele CC au devenit rapid soluția ideală pentru tenul matur, combinând machiajul cu îngrijirea pielii într-un singur pas. Nu e de mirare, având în vedere versatilitatea lor. Makeup artistul Laura Kay, din Radlett, Anglia, confirmă: „Cremele CC combină îngrijirea pielii și machiajul, ceea ce le face foarte versatile”. sunt exact ce ai nevoie când liniile fine, uscăciunea și nuanța neuniformă își fac apariția. „Sunt perfecte pentru momentul în care începi să vezi primele semne ale îmbătrânirii”, adaugă Kay.

Ce sunt, de fapt, cremele CC

Spre deosebire de fondurile de ten tradiționale, o cremă CC (prescurtarea de la „color-correcting cream”) este concepută pentru a uniformiza tenul prin neutralizarea roșeții, a tonurilor șterse sau a aspectului tern, nu doar prin acoperire. Dar cum funcționează mai exact? Pigmenții sunt „amestecați în așa fel încât neutralizează culoarea pielii, creând un ten cu aspect mai uniform”, explică Pilar DeMann, makeup artist din Washington Depot, Connecticut. E drept că primele versiuni erau mai lejere, însă lucrurile s-au schimbat. „Unele dintre ele sunt very pigmented”, notează ea, ceea ce înseamnă că pot oferi o acoperire serioasă, chiar dacă se simt ușoare pe piele.

Cel mai bun per total: IT Cosmetics CC+ Cream

IT Cosmetics CC+ Cream a devenit un adevărat star în domeniu dintr-un motiv simplu: fondatoarea brandului nu găsea un produs care să-i acopere rozaceea și hiperpigmentarea fără a arăta încărcat sau a-i îmbătrâni tenul. Așa că l-a creat. Formula sa conține niacinamidă pentru uniformizarea nuanței, acid hialuronic și glicerină pentru a atrage hidratarea, plus peptide și adenozină pentru un aspect mai neted și mai ferm în timp. Iar pentru a calma pielea, formula include și fulgi de ovăz coloidal.

Laura Kay este de acord. „Acesta este produsul meu de bază atunci când caut ceva cu acoperire completă și un finisaj luminos”. primești acoperire, strălucire și beneficii pe termen lung, totul la prețul de 47 de dolari și disponibil în 30 de nuanțe.

Acoperire maximă: Dermablend Continuous Correction

Dacă ai nevoie de acoperire serioasă, Dermablend Continuous Correction CC Cream SPF 50 (41 de dolari) depășește multe fonduri de ten. Brandul este cunoscut de makeup artiști pentru capacitatea de a camufla chiar și tatuajele actorilor pe platourile de filmare. Secretul stă în pigmentul dens, dar flexibil, suspendat într-o bază de silicon care estompează textura și anulează roșeața fără a se strânge în liniile fine. Pe lângă acoperire, conține niacinamidă, antioxidanți precum vitamina E și un strop de cofeină pentru a revitaliza pielea obosită.

Christa Joanna Lee, scriitoare și tester, a rămas impresionată. „La început nu am crezut că este o cremă CC. Mi-a schimbat complet părerea despre ce pot face cremele CC. Acoperirea este legitimă: practic a șters roșeața de pe obraji (care, în ultima vreme, pare permanentă din cauza tretinoinei) și a făcut ca melasma mea să pară aproape inexistentă. Și totuși, cumva, reușește să ofere acoperire completă, arătând în continuare ca pielea.”

Rezultatul e spectaculos.

Cea mai variată gamă de nuanțe: e.l.f. Cosmetics

La doar 16 dolari, e.l.f. Cosmetics Camo CC Cream SPF 30 se remarcă prin gama sa extinsă de 30 de nuanțe. Makeup artistul Alexandra McCormick spune că se comportă „mai mult ca un fond de ten cu acoperire completă decât ca o nuanță transparentă”. Acest lucru se datorează concentrației mari de pigmenți (oxizi de fier) care contracarează efectul albicios al filtrelor minerale. Formula este prietenoasă cu tenul matur, conținând acid hialuronic, glicerină, niacinamidă și peptide. Finisajul său semi-mat oferă o acoperire reală, dar flexibilă, care se mișcă odată cu pielea.

Alte 4 opțiuni de top pentru nevoi specifice

Pentru roșeață, soluția vine de la Erborian CC Crème SPF 25 (46 de dolari). Conține Centella asiatica (cica, un ingredient de bază în K-beauty) pentru a calma pielea. Pigmenții săi transparenți, care se adaptează culorii, neutralizează roșeața fără a masca tenul. McCormick spune că „oferă un finisaj natural, asemănător pielii, cu beneficii hidratante de îngrijire a pielii, și uniformizează nuanța fără a părea încărcat”.

Dacă protecția solară e prioritatea numărul unu, Pūrlisse Youth Glow Vitamin C CC Cream SPF 50 (39 de dolari) este alegerea perfectă. Combină filtre minerale și chimice cu vitamina C pentru a estompa petele existente și arbutină pentru un plus de luminozitate. „Oferă un finisaj radiant, strălucitor, care este proaspăt și tineresc”, adaugă McCormick.

Iar pentru pielea sensibilă, Cle Cosmetics CCC Cream (38 de dolari) este o opțiune excelentă. Peste 70% dintre femei spun că se confruntă cu sensibilitate, iar acest produs conține o bază hidratantă cu glicerină și acid hialuronic hidrolizat, plus extracte botanice calmante. Nicola Dall’Asen, fost editor senior, a testat-o: „Acest produs funcționează excelent când este aplicat cu degetele, datorită cantității de pigment pe care o are… Chiar dacă am puțin timp sau energie și nu reușesc să estompez corect anumite zone, nu se observă cu adevărat, la naiba, această lipsă de grijă nu se vede deloc prin camera mea web mică, de calitate slabă.”

tenul uscat se va bucura de Clinique Moisture Surge CC Cream SPF 30 (45 de dolari). Formula sa cremoasă, dar nu groasă, conține scualan, glicerină și acid hialuronic pentru hidratare intensă. Are un efect subtil de iluminare datorită vitaminelor E și C. Singurul dezavantaj este gama limitată de nuanțe, având doar cinci opțiuni, majoritatea pentru tonuri mai deschise.