Loțiunea de mâini a Jessicăi Alba ar putea ajunge acolo unde nicio altă cremă nu a mai fost. Actrița și fondatoarea The Honest Company a aflat cu stupoare că astronauții misiunii Artemis II își doresc produsele ei pentru călătoria de 10 zile în jurul Lunii. Reacția ei, postată pe Instagram, a devenit rapid virală.

O cerere neașteptată de pe orbită

Totul a pornit de la un fragment audio în care astronauta Christina Hammock Koch cerea „un articol specific de igienă comunitară” pentru echipaj: loțiunea de mâini Honest. Se pare că era o problemă logistică la bord. „Am crezut că avem la bord, dar pur și simplu nu am dat încă peste ea”, se aude spunând Koch în înregistrare, adăugând apoi: „Mulțumesc că o căutați.”

„Este o nebunie”

Jessica Alba a fost vizibil șocată și, în același timp, extrem de încântată să audă că astronauții sunt fani ai produselor sale. Iar faptul că o creație de-a ei ar putea călători până la Lună și înapoi a lăsat-o fără cuvinte. V-ați fi imaginat vreodată așa ceva?

„Este o nebunie”, a spus actrița. „Să mă gândesc că am avut această idee de a dori ca oamenii să aibă produse mai sigure, mai bune… Iar acum este în spațiu!”

Ea a continuat, descriind momentul ca fiind ceva ce „nu am crezut niciodată că asta va fi viața mea reală.”

Un mesaj pentru visători

Dincolo de surpriza personală, Alba a folosit momentul pentru a transmite un mesaj puternic urmăritorilor săi. Pe bune, e un sfat de urmat. Ea a încurajat pe oricine are „orice visuri despre orice” să nu renunțe.

Un sfat simplu, dar puternic.

„Pur și simplu urmați-le, pentru că nu se știe niciodată. Adică, produsele voastre pot ajunge în spațiu”, a încheiat ea videoclipul.

Ce loțiune a ajuns, de fapt, în spațiu?

Până la urmă, misterul rămâne. Koch nu a menționat numele exact al produsului solicitat. Lucrurile stau puțin diferit, pentru că The Honest Company nu produce, tehnic, o loțiune dedicată exclusiv mâinilor. Speculațiile se îndreaptă către două variante posibile (având în vedere contextul). Ar putea fi vorba fie de loțiunea Face + Body, disponibilă în mai multe arome (vanilie, citrice, lavandă, migdale dulci, frișcă dulce sau fără parfum), fie de unguentul reparator Head-to-Toe, care ar fi suficient de gros și hrănitor pentru pielea expusă condițiilor de pe orbită.

Dar un lucru e clar. Alba a promis că îi va trimite lui Koch „toată loțiunea Honest când te întorci pe Pământ”. Rămâne doar să urmărim conturile de social media pentru a vedea ce produs a primit, în final, aprobarea oficială a echipajului Artemis II.