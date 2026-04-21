Brandul de fashion online Cider, evaluat la peste 1 miliard de dolari și susținut de finanțări de peste 130 de milioane de dolari, face pasul în lumea reală. Compania a deschis primul său magazin fizic permanent în orașul său natal, Los Angeles. Spațiul, situat în centrul comercial Farmer’s Market, se întinde pe o suprafață de aproape 750 de metri pătrați și marchează o investiție majoră pentru brandul cunoscut pentru prețurile sale accesibile.

O experiență online, transpusă în offline

După ani de teste și pop-up-uri temporare în orașe precum New York și Seul, Cider a decis că e momentul pentru o prezență permanentă. „În ultimii ani, ne-am concentrat cu adevărat pe prezența noastră digitală, prin creșterea comunității noastre de pe Discord și extinderea rețelei de influenceri. Retailul este o extensie naturală a ceea ce am construit online”, a declarat Fenco Lin, co-fondatorul Cider.

O funcție populară a site-ului, folosită de peste 50% dintre clienți, este posibilitatea de a cumpăra în funcție de stări precum „Jucăuș” sau „Elegant”. V-ați gândit cum ar arăta asta într-un magazin? Ei bine, Cider a organizat spațiul fizic exact în același mod, cu secțiuni distincte, diferențiate prin culori și decor, fiecare reprezentând o anumită „stare de spirit”.

De ce Los Angeles și de ce acum?

Iar alegerea momentului nu este deloc întâmplătoare. Într-o perioadă în care costul vieții pune presiune pe bugetele consumatorilor, brandurile cu prețuri conștiente câștigă teren. Indicele de Încredere a Consumatorului al Universității din Michigan a atins luna aceasta pragul de 47,6, cel mai scăzut din istoria sa de 74 de ani. oamenii caută oferte bune, iar Cider vine cu accesorii sub 10 dolari și rochii în jurul a 100 de dolari.

Los Angeles a fost o alegere logică, având deja o bază solidă de clienți și depozite existente care pot asigura aprovizionarea rapidă a magazinului. Compania plănuiește să mai deschidă încă două locații în L.A. până la finalul anului.

Cifrele de creștere sunt impresionante.

Numai că expansiunea vine pe fondul unei creșteri spectaculoase: veniturile s-au multiplicat de 7 ori în ultimii cinci ani, aplicația mobilă a fost descărcată de 50 de milioane de ori, iar contul de Instagram se apropie de 6 milioane de urmăritori.

Revolve și Shein au făcut deja pasul

E drept că Cider nu este un pionier în această mișcare. Competitorul său direct, Shein, a deschis primul magazin permanent la Paris la finalul anului trecut. În ianuarie, retailerul online Revolve a făcut o mișcare similară, inaugurând primul său magazin permanent tot în Los Angeles.

La vremea respectivă, co-CEO-ul Revolve, Michael Mente, declara într-un comunicat de presă că „extinderea amprentei noastre fizice este atât o progresie strategică, cât și una naturală.” Se pare că, pentru a continua să crești, nu mai poți rămâne exclusiv online.

Cum să te diferențiezi online?

Pentru Fenco Lin, magazinul fizic este și o soluție la o problemă tot mai mare: uniformizarea brandurilor de pe internet. Acesta crede că este din ce în ce mai greu să ieși în evidență într-o mare de competitori care, până la urmă, folosesc aceleași unelte de promovare.

„Brandurile de modă DTC (direct-to-consumer) trebuie să evolueze către un model mai integrat. Digitalul este în continuare esențial pentru eficiența scalării, dar este greu să menții diferențierea online. Toate brandurile folosesc aceleași strategii cu influenceri și este mai greu să ieși în evidență”, a concluzionat Lin.