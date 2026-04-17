Lady Amelia Spencer, nepoata în vârstă de 33 de ani a regretatei Prințese Diana, a profitat de vremea bună din Marea Britanie pentru o escapadă romantică alături de soțul ei, Greg Mallett. Fotografiile postate de ea pe Instagram, într-un costum de baie galben-unt care îi definește talia, au devenit rapid virale, arătând o siluetă impecabilă.

O escapadă romantică în Suffolk

Cuplul s-a relaxat într-un cadru idilic la Sibton Park Estate Reception – Wilderness Reserve din Suffolk. Imaginile publicate pe rețelele de socializare îi arată pe cei doi bucurându-se de piscină și jacuzzi. Iar Amelia a descris momentul simplu: „Evadare la mijloc de săptămână cu persoana mea preferată”, referindu-se la soțul ei, antrenor de fitness.

În galeria foto apare și Greg, înotând în piscină sau pozând lângă un Range Rover gri. Amelia a adăugat și un selfie cu ei doi în jacuzzi.

Un costum de baie care a atras toate privirile

Dar ce a atras atenția în mod special a fost ținuta de piscină a tinerei. Lady Amelia a purtat un costum de baie întreg, într-o nuanță pastelată de galben, care îi sublinia talia cu o curea retro, prevăzută cu o cataramă rotundă în aceeași culoare. Croiala cu picior înalt și decolteul rotunjit i-au complimentat perfect silueta înaltă și subțire.

V-ați gândit vreodată cât de mult contează accesoriile?

Ei bine, Amelia și-a completat look-ul cu o pereche de ochelari de soare negri, tip cat-eye (un model inspirat din anii ’90), un colier cu un pandantiv mare argintiu în formă de inimă și ceea ce părea a fi un ceas de fitness alb la încheietură.

Reacțiile nu au întârziat să apară

Postarea a strâns imediat comentarii de la apropiați. Sora geamănă a Ameliei, Lady Eliza Spencer, a scris simplu „Iubesc” cu majuscule, alături de mai multe emoji-uri cu ochi în formă de inimă.

Soțul ei, Greg, a fost și mai direct, comentând: „Sheeeesshhhha”. Hai să fim serioși, cum altfel să reacționezi la asemenea imagini?

La trei săptămâni de la aniversarea căsătoriei

Escapada vine la doar trei săptămâni după ce cuplul a sărbătorit trei ani de la nuntă. Cei doi s-au căsătorit pe 21 martie 2023, în cadrul unei ceremonii fastuoase. Atunci, Amelia a marcat momentul tot pe rețelele sociale, cu o colecție de fotografii de la eveniment și un mesaj emoționant: „Trei ani de căsnicie cu cel mai bun prieten al meu”.

Și atunci, sora ei, Eliza, a lăsat un comentariu plin de căldură: „Cea mai frumoasă zi din toate timpurile. Aniversare fericită, Mealsy și Grizzle ai mei. Vă iubesc atât de mult pe amândoi”.

Semnul divin din ziua nunții

Dincolo de imaginile perfecte, nunta lor a avut și o încărcătură emoțională aparte, după cum a povestit chiar Amelia. Ea a dezvăluit un moment pe care îl consideră un semn: „În timp ce le arătam domnișoarelor de onoare rochia mea, o pană a aterizat pe voalul meu. Apoi soarele a ieșit cu un minut înainte de ceremonie și a rămas așa toată ziua.”

Modelul a continuat, explicând semnificația personală a acestui detaliu. „Cred într-o putere superioară și am crezut că a fost frumos și special. Cineva spunea: «Asta este corect, așa este menit să fie».”

Amelia a încheiat cu o mărturisire profundă: „Oricine a murit, pe care l-am iubit în viața noastră, a fost acolo cu noi în acea zi.”