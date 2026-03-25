Lady Kitty Spencer, nepoata Prințesei Diana, a publicat o imagine superbă cu fiica ei în vârstă de doi ani, Athena. Fetița a fost fotografiată pe o plajă idilică, purtând o coafură care a adus aminte imediat de o altă membră a familiei regale, verișoara ei de gradul al doilea, Prințesa Lilibet.

Un coc dezordonat, la fel ca verișoara Lilibet

În fotografia postată miercuri după-amiază, micuța Athena stă cu spatele la cameră și privește oceanul. Îmbrăcată într-o salopetă roz și o bluză albă, fiica lui Kitty, în vârstă de 35 de ani, și a soțului ei, omul de afaceri Michael Lewis, 67 de ani, are părul blond prins într-un coc dezordonat adorabil.

Stilul este unul relaxat. Iar coafura amintește izbitor de cea purtată de Prințesa Lilibet. V-ați fi gândit că un simplu coc poate stârni atâtea comparații? În 2025, Meghan Markle a distribuit o serie de imagini cu fiica sa, în care părul ei roșcat-auriu era prins într-un stil similar, în timp ce pregătea o tavă de prăjituri.

Până la urmă, stilul pare să fie popular în rândul celor mici din familia regală.

O viață de globetrotter pentru micuța Athena

Modelul Kitty Spencer, care a defilat pentru casa de modă italiană Dolce & Gabbana, a împărtășit pe 8 martie, pe Instagram, o selecție de fotografii personale dintr-o călătorie în Africa de Sud. Printre acestea s-au numărat și câteva imagini rare cu Athena.

La începutul acestei luni, fetița părea să se bucure de vremea însorită din Cape Town, orașul unde Kitty a crescut. Într-una dintre poze, Athena arăta extrem de drăguț cu părul blond prins în două codițe mici, în timpul unei vizite la o grădină zoologică unde a întâlnit o girafă care o depășea cu mult în înălțime.

În alte imagini, Athena purta o rochie de vară în timp ce se plimba printr-o vie, cu părul prins într-o singură coadă împletită. Într-o altă poză, șuvițele ei de culoarea nisipului erau strânse într-un coc mic de balerină. „Vara sud-africană”, a scris Kitty Spencer în descrierea postării.

Poreclele dezvăluite de mătuși

Surorile gemene ale lui Kitty, Lady Amelia și Lady Eliza Spencer, în vârstă de 33 de ani, au dezvăluit în secțiunea de comentarii poreclele drăguțe pe care le folosesc pentru nepoata lor.

Și comentariile nu au întârziat să apară. Amelia a scris: „Papi. Atât de special, vă iubesc”.

La rândul ei, Eliza a adăugat: „Cele mai dulci poze. Micuții căței.”