Lady Kitty Spencer, nepoata Prințesei Diana, a fost o apariție spectaculoasă miercuri seară la premiera europeană a filmului The Devil Wears Prada 2. Alături de surorile sale gemene, Amelia și Eliza Spencer, modelul de 35 de ani a pășit pe covorul roșu într-o rochie care a amintit imediat de o ținută iconică purtată de una dintre vedetele filmului.

O apariție roșie, ca-n filme

Într-o alegere vestimentară cât se poate de potrivită pentru eveniment, Kitty a optat pentru o rochie roșie, crimson, semnată Dolce & Gabbana. Creația a impresionat prin designul său, având un corset cu decolteu pătrat și o fustă lungă, tip sirenă, care se prelungea într-o trenă discretă. Dar inspirația a fost cea care a atras toate privirile. V-ați fi gândit că o rochie de acum 20 de ani poate inspira o ținută de covor roșu în 2026?

Se pare că da. Ținuta lui Kitty a fost o trimitere directă la rochia purtată de Anne Hathaway, interpreta personajului Andy Sachs, la premiera din New York a primului film The Devil Wears Prada. Pe 19 iunie 2006, la Loews Lincoln Center Theatre, actrița a purtat o rochie roșu aprins, cu un decolteu adânc similar și o siluetă fit-and-flare. Și, pe bune, asemănarea este izbitoare.

Accesorii care fac diferența

Când vine vorba de accesorii, Lady Kitty Spencer știe cum să iasă în evidență. Modelul a completat rochia spectaculoasă cu un colier statement cu bijuterii verzi și aurii, asortat cu o pereche de cercei la fel de îndrăzneți. Geanta sa a fost o altă piesă de rezistență: o poșetă aurie în formă de inimă, de tip colivie, împodobită cu pietre delicate.

Iar look-ul a fost completat de o coafură impecabilă, realizată de stilistul Jack Merrick-Thirlway. Părul său blond platinat a fost aranjat într-un half-updo, cu șuvițele de la spate lăsate în bucle lejere. Machiajul a urmat aceeași linie glamuroasă, cu un smokey eye în tonuri calde, un ten luminos, cu aspect de porțelan, și un ruj nude lucios.

Surorile Spencer, în negru coordonat

În contrast cu roșul vibrant ales de Kitty, surorile sale gemene au mizat pe eleganța clasică a negrului. Lady Eliza a purtat o rochie midi mulată, cu nasturi aurii supradimensionați și mâneci scurte, în timp ce Amelia a ales o creație simplă, fără bretele.

Ambele și-au accesorizat ținutele cu genți și pantofi cu detalii prețioase și seturi de bijuterii statement.

Fidelă casei Dolce & Gabbana

Apariția de la premiera The Devil Wears Prada 2 nu este prima ocazie în care Kitty impresionează într-o ținută Dolce & Gabbana. Pe 21 martie, ea a participat la Balul Trandafirilor din Monaco, unde a purtat tot o creație a casei de modă italiene.

Atunci a ales o rochie de seară artistică, cu talie empire, inspirată de o pictură celebră din 1789 a lui Jacques‑Louis David, „Iubirile dintre Paris și Elena”. Nici atunci nu s-a temut de maximalism. Proaspăta mămică și soție a miliardarului Michael Lewis (în vârstă de 67 de ani) a adăugat pene roșii la încheieturi și bijuterii supradimensionate, iar partea de sus a rochiei era împodobită cu perle și coral.