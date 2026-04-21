Brandul de ochelari Elisa Johnson, fondat de designerul cu același nume, a lansat o nouă campanie de Ziua Mamei care celebrează femeile al căror impact se întinde pe mai multe generații. Proiectul aduce în prim-plan nume sonore precum Tina Knowles, Cookie Johnson, LaTanya Richardson Jackson, Pauletta Washington și Mara Brock Akil, explorând modul în care femeile se influențează reciproc în comunități și industrii.

Mame celebre, mesaje puternice

Tina Knowles, mama lui Beyoncé Knowles-Carter și Solange Knowles, a oferit o declarație plină de căldură despre rolul care i-a marcat viața. „Maternitatea înseamnă că am fost binecuvântată de Dumnezeu cu privilegiul de a crește, de a contribui la, de a preda, de a învăța de la, de a iubi și de a fi iubită de o altă ființă umană pe acest Pământ pe care trăim. Spun mereu că este cel mai bun loc de muncă pe care l-am avut vreodată”.

Mai mult, ea a adăugat că fiicele sale au învățat-o „să-mi acord mai multă clemență și că nu trebuie să fiu perfectă tot timpul”.

O nouă dimensiune a vieții

Iar viziunea este împărtășită și de mama designerului, Cookie Johnson, care a vorbit despre transformarea pe care o aduce un copil. „Maternitatea aduce o nouă dimensiune în viața ta, nu mai este doar despre «Eu, Eu, Eu, Eu». Ai grijă de o altă ființă umană și este cel mai frumos lucru care i se poate întâmpla unei persoane.”

Ea a recunoscut și provocările. „Poate fi și foarte greu, dar la sfârșitul zilei, te uiți înapoi și spui – acesta este un loc în care pot să-mi revărs toată înțelepciunea, cunoștințele și dragostea, dar mai presus de toate, să învăț ce este dragostea necondiționată”.

Dincolo de nostalgie

Imaginile campaniei spun o poveste intimă. Numai că, spre deosebire de alte proiecte, lucrurile stau puțin diferit aici: în loc să se bazeze pe nostalgie, vizualurile privesc spre viitor, arătând relevanța continuă a unor femei care au fost de mult timp catalizatori ai schimbării culturale.

Fiecare portret, realizat cu accent pe autenticitate emoțională și stil personal, le prezintă pe femeile implicate atât ca simboluri, cât și ca indivizi. Direcția creativă îi aparține lui Kyle Bryan, fondatorul Function Global, care a colaborat strâns cu Johnson pentru a contura conceptul campaniei (o colaborare menită să încadreze maternitatea într-un context modern și fashion).

Moștenirea personală a Elisei Johnson

Dar care este, până la urmă, inspirația din spatele întregului proiect? Elisa Johnson, care și-a lansat linia de ochelari cu scopul de a redefine accesibilitatea în designul de lux, a centrat această campanie pe moștenirea sa culturală. Crescând în Los Angeles, a fost mereu înconjurată de femei puternice care au echilibrat familia, creativitatea și afacerile, propria ei mamă fiind, fireste, principalul model.

Campania se lansează marți.

Proiectul va fi vizibil pe toate platformele digitale ale brandului.