Prințesa de Wales este cunoscută pentru rochiile sale lungi, somptuoase, și pentru ținutele midi de vară. Numai că în 2013, lucrurile stăteau puțin diferit, când a experimentat cu o fustă mini pe care astăzi nu o mai regăsim în garderoba sa. Apariția a avut loc pe 20 noiembrie 2013, la un eveniment al organizației caritabile Place2Be.

O ținută memorabilă din 2013

La forumul Place2Be, desfășurat la sediul firmei de avocatură Clifford Chance din Canary Wharf, Kate Middleton, acum în vârstă de 44 de ani, a ales o ținută care a rămas în memoria multora. A purtat o fustă mini plisată de la Orla Kiely, tăiată cu mult deasupra genunchiului. Piesa a fost asortată cu un sacou navy cambrat de la Max Mara, dresuri transparente și pantofi cu toc din piele întoarsă. Părul ei șaten era aranjat într-o coafură semi-prinsă, un detaliu care contrasta cu formalitatea sacoului structurat.

De ce nu ar mai purta așa ceva astăzi

Această imagine de arhivă o fascinează pe stilista Sian Clarke de la Styled by Sian, deoarece subliniază perfect evoluția stilistică a prințesei. Dar de ce s-a schimbat totul atât de mult? V-ați gândit vreodată la asta?

„La început, putea absolut să poarte o fustă mai scurtă și se simțea corect – se potrivea momentului și etapei din viața ei. Totuși, nu este ceva ce ar alege în mod obișnuit acum,” explică Sian.

Pe bune, diferența e vizibilă.

Stilista (care îi urmărește evoluția de ani buni) consideră că transformarea este legată direct de rolul ei tot mai important. „Motivul este că stilul ei de astăzi este mult mai elegant, șlefuit, rafinat și echilibrat, în timp ce o fustă plisată mai scurtă poartă o energie mai jucăușă, mai tinerească.” Potrivit lui Clarke, o astfel de ținută nu ar mai fi potrivită acum. „O fustă mai scurtă, deși i s-ar potrivi în continuare, nu ar transmite același sentiment de gravitate sau importanță care se aliniază cu poziția pe care o deține acum,” adaugă specialista.

Anul 2013 a fost plin de surprize

Apariția de la forumul Place2Be nu a fost singulară în acel an. Poate cea mai memorabilă ținută scurtă din 2013 a fost rochia-pardesiu cu imprimeu dalmațian de la Hobbs. Kate a purtat-o la ceremonia de botez a unei nave Princess Cruises, la Ocean Terminal din Southampton. La momentul respectiv, prințesa era însărcinată cu primul ei copil, Prințul George, care s-a născut la puțin peste o lună distanță, pe 22 iulie.

Iar această transformare nu ține doar de modă, ci de o maturizare a imaginii publice, direct proporțională cu responsabilitățile sale regale. După cum concluzionează și Sian Clarke: „Alegerile ei vestimentare reflectă nu doar gustul personal, ci și evoluția prezenței și responsabilității sale.”