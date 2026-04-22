Rihanna a fost surprinsă părăsind unul dintre restaurantele ei preferate din Paris, Cesar, în jurul orei 6 dimineața, alături de anturajul său. Chiar și la o oră atât de înaintată, artista a demonstrat din nou de ce este un fashion icon, afișând o ținută impecabilă, studiată până la cel mai mic detaliu.

O ținută de mii de euro la 6 dimineața

Îmbrăcată într-o geacă bomber sport gri, cu un carou discret, Rihanna a adăugat peste un șal voluminos din blană maro închis. Piesa de rezistență? O pereche de colanți negri Balenciaga, despicați până la gambă. Aceștia dezvăluiau niște pantofi roșii lăcuiți, cu detalii negre șiretate. Iar accesoriile au completat perfect look-ul: ochelari de soare Tom Ford tip aviator cu lentile roșii și o mini-geantă galbenă, pătrățoasă.

Un stil-semnătură, nu o întâmplare

La prima vedere, pare o combinație îndrăzneață. Numai că pentru Rihanna, acest tip de ținută este aproape o uniformă, un stil-semnătură. Artista a fost în fruntea revenirii colanților în modă, are o colecție impresionantă de hanorace de la branduri de lux și, nu de puține ori, alege genți în culori acide, care ies imediat în evidență. V-ați fi gândit că o geantă galbenă merge cu pantofi roșii? Ei bine, Rihanna demonstrează că se poate.

De la ținute monocrome la printuri de tigru

Aparițiile sale recente confirmă versatilitatea stilului său. La ultima sa vizită în Paris, de exemplu, a mizat pe o ținută monocromă, ocazie cu care și-a etalat și cea mai nouă geantă Dior din colecția sa (care este, pe bune, uriașă). În schimb, în New York, a fost văzută într-un look mult mai casual, cu imprimeu camuflaj.

Dar stai puțin, că nu am terminat.

Pentru aniversarea de 38 de ani, a ales o haină scurtă și pufoasă, un model vintage Gucci din 1999, cu diverse dungi de tip imprimeu de tigru, purtată peste o rochie mulată, de tip „naked dress”.

Moda, indiferent de ocazie

Fie că merge la cumpărături pentru haine de bebeluși sau la un restaurant cu burgeri, Rihanna nu face compromisuri. Stilul ei este mereu avangardist, incluzând piese de la Alaïa, o multitudine de genți vintage și pantofi spectaculoși semnați Amina Muaddi. Chiar și o ieșire la restaurantul ei preferat, Giorgio Baldi, pentru ravioli sau o seară în oraș cu A$AP Rocky se transformă într-o declarație de modă.