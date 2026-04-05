Jaffa Saba, un artist multidisciplinar din Londra, cunoscut pentru creațiile sale din denim reciclat, a lansat un atac dur la adresa brandului True Religion. Într-un video de 40 de minute postat pe YouTube, intitulat „False Religion”, designerul susține că gigantul american i-a exploatat „buna-credință, influența culturală și direcția creativă fără compensație sau recunoaștere adecvată”. Conflictul, care se desfășoară acum online, a escaladat până la implicarea poliției.

Un conflict care a ajuns la poliție

Materialul video publicat de Saba, care are peste 71.000 de urmăritori pe Instagram, include și o înregistrare realizată cu o cameră corporală în noiembrie anul trecut, la showroom-ul True Religion din Marea Britanie. Incidentul a dus la implicarea poliției și la depunerea unei plângeri oficiale împotriva sa. Într-un mesaj trimis de brand către Saba, pe care artistul l-a făcut public, compania susține că plângerea a fost depusă deoarece Saba a intrat neautorizat în birouri, dându-se drept curier, și a refuzat inițial să plece, alarmând personalul.

Numai că Saba susține că filmarea sa demonstrează că plângerea celor de la True Religion a fost făcută cu „rea-credință” și a avut ca scop amânarea discuțiilor legale privind compensațiile. În același mesaj, brandul l-a informat pe artist că produsele pe care le căuta nu se mai aflau în showroom și că nu vor mai continua dialogul cu el, pentru a nu interfera cu ancheta poliției.

Recomandari Nike lansează noul Air Max 95 Big Bubble Burgundy Ash la 190 de dolari

„O ultimă încercare” înainte de proces

Deși nu a intentat încă un proces împotriva True Religion, Jaffa Saba a declarat că acțiunea în instanță este următorul pas. Înainte de a lansa video-ul pe YouTube, el a postat zilnic pe rețelele sociale detalii despre conflict, încercând să mobilizeze presiunea publică asupra brandului. A publicat imagini și clipuri cu mai multe colecții pe care le-a dezvoltat și care nu au mai ajuns pe piață.

„Aceasta este o ultimă încercare de a oferi True Religion șansa de a rezolva problema prin presiune socială. În caz contrar, echipa mea juridică este complet pregătită, cu toate dovezile justificative la locul lor, pentru a iniția procedurile în Marea Britanie, alături de discuții privind urmărirea acțiunii în SUA pentru multiple încălcări contractuale”, a declarat Saba.

Iar ca o dovadă de sfidare, artistul plănuiește să scoată la licitație pe 8 aprilie mostrele pe care le deține.

Recomandari Kate Middleton revine la Paște după 2 ani cu o ținută surpriză și o pălărie nouă

Cum a început totul

Dar cum s-a ajuns la o situație atât de tensionată? Între 2019 și 2023, Saba spune că a avut o „relație creativă continuă” cu True Religion, menită să alinieze brandul la cultura tinerilor, incluzând hip-hop, gaming și modă post-streetwear. Potrivit acestuia, conducerea de top a companiei i-a solicitat perspectiva tocmai pentru fluența sa în aceste domenii. Ba chiar, pe Instagram, Saba își atribuie meritul pentru dublarea vânzărilor True Religion pe o perioadă de trei ani.

În acest timp, designerul susține că a furnizat muncă creativă originală, de la strategii culturale și sisteme vizuale, până la concepte pentru colecții capsulă și direcție de styling. El afirmă că aceste materiale erau confidențiale și au fost împărtășite cu bună-credință, în paralel cu asigurări repetate din partea brandului că un rol creativ formal și un contract erau „în curs de finalizare” și „pe punctul de a fi semnate”.

Colecții anulate și designuri folosite fără acord

Tensiunile au apărut încă din 2020, în timpul colaborării pentru o colecție Selfridges. Pe măsură ce colecția s-a extins internațional, Saba spune că a fost lansată fără numele său, iar munca sa a fost „absorbită și executată de echipele interne fără permisiune sau recunoaștere”. Când a cerut explicații, True Religion i-a oferit o sumă fixă, nenegociabilă, de 8.000 de dolari pentru designurile sale. E drept că lista nemulțumirilor este lungă. Saba mai susține că nu a fost creditat și nici „compensat dincolo de sumele standard” pentru co-crearea unei colecții cu Chief Keef și că nu a primit niciun ban pentru facilitarea parteneriatului dintre True Religion și B.B. Simon.

Recomandari Asics aduce noul sneaker Hypersync la 110 dolari creat pentru a promova mindfulness

Un alt proiect eșuat a fost o colaborare din 2020 cu Xbox, care ar fi inclus un controller personalizat True Religion ca „produs oficial Jaffa Saba”. Proiectul a fost abandonat din cauza întârzierilor și a lipsei de angajament din partea brandului, iar Saba nu a fost compensat pentru timpul său sau pentru costurile mostrelor.

Chiar și așa, designerul a continuat să lucreze. În 2022, a prezentat o propunere completă pentru extinderea True Religion în zona de lifestyle și interioare, inclusiv un concept de mobilier (o colecție de aproape 100 de piese) pentru Selfridges. Colecția nu a fost lansată niciodată, el a primit doar o parte din onorariu, iar designurile, susține el, au fost reținute și folosite pentru a mobila birourile True Religion fără nicio atribuire. Anul următor, în 2023, brandul i-a comandat o altă colecție de 60 de piese, Woodstock Collection. Deși a lucrat tot anul, Saba spune că „True Religion i-a subevaluat în mod repetat aportul creativ, exploatându-i timpul și munca fără a permite proiectului să avanseze”. Lansarea a fost, din nou, anulată.

Saba afirmă că a încercat în repetate rânduri să rezolve conflictul în privat, dar răspunsurile brandului „au variat de la asigurări vagi la tăcere completă”.

Comunicarea s-a oprit complet la începutul anului 2025.

Reprezentanții True Religion nu au răspuns solicitărilor presei pentru a comenta aceste acuzații.