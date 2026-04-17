Trendul pantofilor „urâți” a revenit în forță, captivând atenția tuturor, de la vedete precum Bella Hadid și Doja Cat până la participanții la Săptămâna Modei. Nu, nu vorbim despre încălțăminte inestetică, ci despre piese îndrăznețe, care sparg tiparele și atrag toate privirile. Iar giganți precum Nike și Puma au intrat deja în joc cu modele care încep de la 125 de dolari.

O istorie a neconvenționalului

Dar ce înseamnă, pe bune, un pantof „urât”? În loc să fie greu de privit, acești pantofi sunt mai degrabă „jucăuși și provocatori”, o ofertă unică ce reușește să spargă tiparele industriei. Nu e nimic nou sub soare, să fim serioși. Încălțămintea atipică a existat dintotdeauna, de la platformele înalte din Europa renascentistă la tocurile fără toc popularizate de Lady Gaga la începutul anilor 2010.

Revenirea modernă a acestei manii poate fi atribuită și mișcării „camp” din anii ’60, impulsionată de eseul lui Susan Sontag, „Notes on ‘Camp’”. Acea perioadă a fost despre acceptarea și înțelegerea neobișnuitului și absurdului, principii aplicate apoi în alegerile vestimentare. Astăzi, vedete ca Emma Chamberlain și Doja Cat au adoptat siluete controversate de la branduri precum Maison Margiela (cu faimoșii Tabi), Schiaparelli sau Loewe.

Recomandari Trendul pantofilor urâți ajunge la nunți Birkenstock și Crocs pentru mirese

Saboți de Cenușăreasa la 349 de dolari

Un exemplu perfect este sabotul Court Clog, o colaborare între Melissa și Y/Project, care costă 349 de dolari. Piesa a devenit virală instantaneu la lansarea de acum doi ani. Descris ca un amestec între un sabot și o operă de artă, designul face aluzie simultan la „Cenușăreasa”, „Albă ca Zăpada” și „Ștrumpfii”.

Și nu e doar despre aspect. Realizat din PVC 100%, sabotul este flexibil, durabil și „ușor ca aerul”, conform celor de la Melissa, fiind perfect pentru temperaturile în creștere. Pe lângă asta, este complet vegan, ecologic și reciclabil, iar ca o notă specifică brandului, are un miros de gumă de mestecat și tutti-frutti. Vârful curbat în sus și tocul bloc completează acest design fantastic.

Nike intră în joc cu balet și tradiție japoneză

Nike nu se lasă mai prejos și atacă piața cu două modele total diferite, ambele la 125 de dolari. Primul este Jordan Pointe, un sneaker care îmbrățișează trendul „Balletcore” (un stil care a revenit în forță). Este marcat de un aer fantezist, cu accente metalice și panglici de dansatoare care se înfășoară în jurul gambei. Talpa exterioară este destul de groasă, reflectând aspectul unor modele Jordan mai cunoscute, dar oferind și aderență.

Recomandari Anne Hathaway a adoptat trendul pantofilor transparenți la premiera din Shanghai

Aproape epuizată online, varianta roz-Barbie a acestui model confirmă succesul său.

Al doilea model, Nike Air Rift Breathe, se inspiră din tradiția japoneză. Cu designul său split-toe (cu degetul mare separat), amintește de șosetele Tabi din Japonia secolului al XV-lea, purtate cu sandale din lemn. Nike a readus acest stil în secolul XXI, adăugând o parte superioară din plasă ce reglează temperatura, perne de aer în călcâi și capacitatea de uscare rapidă. Numele său provine de la Valea Marelui Rift din Kenya, modelul fiind proiectat cu contribuția directă a alergătorilor de cursă lungă desculți din această țară.

Gheata de box de la Puma

Puma propune modelul Mostro Mid, la un preț de 130 de dolari. Nu este o gheată de box obișnuită. În schimb, este o versiune de înaltă modă, într-o nuanță de maro-ciocolatiu, cu referințe atât la „pantofii de sprint aerodinamici din anii ’60, cât și la pantofii de surf din anii ’80”, după cum specifică brandul.

Recomandari Vânzări de 21% pentru rochia sirenă anunță trendul neașteptat al anului 2026

Partea superioară din materiale mixte este respirabilă, fiind potrivită pentru vremea de tranziție. Până la urmă, acest sneaker „frankensteinian” (doar se numește Mostro) sfidează convențiile și te încurajează să faci la fel în noul sezon.