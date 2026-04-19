Zara Tindall, nepoata Regelui Charles, a renunțat complet la machiaj pe 18 aprilie, într-o apariție publică rară prin naturalețea sa. La 44 de ani, fiica Prințesei Anne a participat la competiția ecvestră FEI Barefoot Retreats Burnham Market International Horse Trials din Norfolk, afișând un ten radiant, fără niciun strop de fard.

Echipament de concurs, zero machiaj

În timpul probelor, Zara a fost văzută pe calul său, Classicals Euro Star, navigând printre obstacole. A purtat echipamentul regulamentar, format din pantaloni de călărie albi, cizme și cască de protecție. Iar părul său blond, o semnătură personală, a fost strâns sub o plasă pentru a nu o incomoda. Look-ul său a fost în contrast total cu aparițiile obișnuite alături de familia regală, unde eticheta impune o imagine mult mai studiată.

De la cizme la adidași

Dar ce s-a întâmplat după ce a coborât de pe cal? Ei bine, Zara a demonstrat din nou că este o persoană relaxată și deloc pretențioasă. A renunțat la cizmele de călărie, dar a păstrat șosetele până la genunchi, pe care le-a asortat cu o pereche de adidași. Și-a pus o șapcă, ochelari de soare și o geacă parka supradimensionată pentru a-și plimba câinele pe domeniul unde s-a desfășurat evenimentul.

Recomandari Mia Tindall la 12 ani a purtat la curse geanta de designer a mamei sale Zara

Contrast total la Grand National

Apariția sa naturală vine la scurt timp după o demonstrație de stil la superlativ. La începutul lunii, în a doua zi a festivalului Randox Grand National de la Aintree, Zara a fost o apariție într-un costum de culoarea piersicii. A ales un sacou cu un singur rând de nasturi de la ME + EM și pantaloni scurți asortați, de la același brand. Sub sacou a purtat o bluză Cefinn (brandul Samanthei Cameron), iar ținuta a fost completată de pantofii aurii „Rebecca” de la Emmy London și o geantă Strathberry în aceeași nuanță. Nu au lipsit nici cerceii de la Hector Lion, pălăria Camilla Rose Millinery și ochelarii de soare „Tavistock” de la Finlay & Co.

O agendă plină de evenimente

Și agenda sa a fost, pe bune, plină în martie și aprilie. Pe 27 martie, Zara a concurat la Barbury Horse Trials, unde a schimbat din nou tocurile pe cizme de călărie. Cu două săptămâni înainte, a fost prezentă în fiecare zi la Festivalul Cheltenham, de data aceasta ca spectator.

Poate cea mai memorabilă ținută de acolo a fost o rochie-pardesiu de culoare burgund de la The Fold, asortată cu o maletă albastru-lavandă de la John Lewis. A fost fotografiată atunci alături de viitoarea sa cumnată, Harriet Sperling. Accesoriile au inclus o bentiță „Rio” de la Sally-Ann Provan Millinery, o geantă cu franjuri de la Maje și cizmele „Bianca” de la Reiss, o nouă achiziție în garderoba sa.