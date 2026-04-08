Arena Națională a devenit miercuri locul de pelerinaj pentru fanii fotbalului românesc, după ce trupul neînsuflețit al lui Mircea Lucescu a fost depus aici pentru ca toți cei care l-au admirat să-și poată lua rămas-bun. Sicriul cu legendarul antrenor a ajuns pe stadion în jurul orei 16:10, în prezența familiei, inclusiv a fiului său, Răzvan Lucescu.

Programul pentru public la Arena Națională

Cei care doresc să-i aducă un ultim omagiu o pot face timp de două zile. Accesul publicului este permis începând de miercuri, între orele 17:00 și 21:00. Joi, porțile vor fi deschise de la ora 10:00 până la ora 20:00. Intrarea se face pe la poarta din zona Maior Coravu, unde a fost amenajat un spațiu special pentru acest moment solemn.

Reacții din lumea publică

Vestea a cutremurat, clar, întreaga lume sportivă și nu numai. Simona Halep a transmis un mesaj emoționant, subliniind devotamentul total al antrenorului pentru fotbal: „A rămas pe teren și în sufletul echipelor sale, până la capăt”.

Recomandari Răzvan Lucescu, omagiu emoționant pentru tatăl său Mircea, mort la 80 de ani

Iar Dan Negru a avut o reacție acidă, specifică stilului său, comentând modul în care românii își tratează valorile: „E fake news. Noi ne pricepem cel mai bine să săpăm gropi… unii altora”.

Cuvinte dure, care spun multe.

Familia, copleșită de presă

Dincolo de omagiile publice, familia trece prin momente extrem de dificile, amplificate de presiunea mediatică. Soția lui Răzvan Lucescu a descris scene umilitoare, care arată o latură mai puțin vizibilă a acestor evenimente. „Am ajuns să ne ascundem sub scaune. A fost umilitor. A fost dureros”, a mărturisit aceasta, invadarea intimității familiei.

Recomandari Citatul profetic al lui Mircea Lucescu din 1971 despre moarte și glorie

Până la urmă, unde se termină datoria de a informa și unde începe respectul pentru durerea unor oameni? E drept că interesul public este uriaș, dar aceste cuvinte arată prețul plătit de cei apropiați.

Ultimele cuvinte și mesaje premonitorii

Numai că, dincolo de durerea prezentului, rămân în urmă cuvintele celui dispărut, care par acum premonitorii. În ultimul său interviu, Mircea Lucescu declara cu tărie: „Nu pot să plec ca un laș”. O viziune confirmată parcă de amintirile lui Cornel Dinu, care a povestit despre ultimele discuții cu antrenorul: „Îmi spunea că e foarte greu să… ”.

Un ecou se regăsește și în mesajul ales pentru cavoul din cimitirul Bellu (locul unde va fi înmormântat vineri), un citat care dă fiori și invită la reflecție: „Ranguri, glorie, bogăție, toate…”.

Recomandari Ultimele cuvinte ale lui Mircea Lucescu la 80 de ani Nu pot să plec ca un laș

Vineri, Mircea Lucescu va fi condus pe ultimul drum. Înmormântarea va avea loc la cimitirul Bellu, în cripta familiei.