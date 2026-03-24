Ioana Stan, o tânără de 24 de ani, a intrat în atenția publicului după căsătoria recentă cu Radu Drăgușin, fundașul echipei naționale și al clubului Tottenham. Studentă la Arhitectură și fiica unui cunoscut om de afaceri, Ioana are o poveste personală cel puțin la fel de interesantă ca cea a soțului ei celebru.

O familie influentă din Constanța

La prima vedere, ai putea crede că totul i-a fost servit pe tavă. Ioana Stan provine dintr-o familie înstărită, cu afaceri solide în domeniul imobiliar. Tatăl ei este un cunoscut om de afaceri, ba chiar a fost și viceprimar în Constanța. Numai ca lucrurile stau puțin diferit. Apropiații spun că tânăra a fost mereu preocupată de educație și de dezvoltarea sa personală, independent de mediul privilegiat în care a crescut.

Viitor de arhitect, pasiune pentru modă

Ambiția ei se vede clar în parcursul academic. Ioana este studentă în ultimii ani la Facultatea de Arhitectură, în cadrul prestigioasei Universități de Arhitectură și Urbanism „Ion Mincu” din București. Nu e deloc o alegere întâmplătoare.

Recomandari Cine este Lazy Ed noul iubit al cântăreței JO Ioana Anuța

Pe lângă arhitectură și design, surse din anturajul său susțin că Ioana este interesată și de modă și antreprenoriat. Pare că îmbină perfect creativitatea cu spiritul de business pe care, cel mai probabil, l-a moștenit din familie.

Șase ani de iubire cu Radu Drăgușin

Dar cine este, până la urmă, tânăra care i-a cucerit inima fundașului de la Tottenham? Relația lor a început discret, în urmă cu aproximativ șase ani, chiar în perioada pandemiei. De atunci, au rămas la fel de rezervați cu viața personală.

Cert e că s-au susținut reciproc constant. În octombrie 2025, fotbalistul a cerut-o în căsătorie, iar în ianuarie 2026 cei doi s-au căsătorit civil la București. Ceremonia a fost una restrânsă, la Primăria Sectorului 1, alături de familie și prietenii apropiați.

Recomandari Sebastian Stan și Radu Jude unesc forțele pentru un nou proiect cinematografic: „Frankenstein pe plaiurile românești”

O prezență discretă, dar constantă.

Iar mutarea la Londra, după transferul lui Radu la Tottenham, i-a deschis și ei noi perspective profesionale. Ioana este descrisă de cei care o cunosc drept o prezență calmă și echilibrată, având un rol important atât în viața personală, cât și în cea profesională a soțului ei.