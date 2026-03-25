Andreea Beldean este femeia care îi este alături de peste un deceniu lui Nicolae Stanciu, căpitanul echipei naționale de fotbal a României. Deși nu își expune viața în lumina reflectoarelor, a devenit un nume tot mai căutat, mai ales după performanțele remarcabile ale mijlocașului la EURO 2024.

O poveste de dragoste din adolescență

Originară din Alba Iulia, Andreea este o prezență extrem de discretă. Povestea lor de dragoste a început, până la urmă, destul de devreme, pe când ea avea doar 16 ani, iar Nicolae Stanciu 19. Relația lor a evoluat firesc, fiind clădită pe încredere și susținere reciprocă, departe de agitația mediatică.

Iar despre studiile Andreei Beldean nu există foarte multe informații publice. O alegere asumată, care nu face decât să întărească imaginea unei persoane ce a ales să își păstreze viața privată departe de ochii curioșilor.

Nunta și familia, departe de ochii lumii

După mai bine de cinci ani de relație, Andreea Beldean și Nicolae Stanciu și-au oficializat legătura în 2018. Nunta a fost una elegantă, însă organizată într-un cadru restrâns, alături de familie și prietenii apropiați. V-ați fi imaginat că viața lor este atât de normală?

Astăzi, cei doi formează o familie împlinită.

Sunt părinții a două fetițe minunate. Prima lor fiică s-a născut în 2020, la Praga, iar cea de-a doua a venit pe lume în 2022, într-o perioadă în care fotbalistul evolua în Asia. E drept că viața de sportiv de performanță vine cu multe mutări, dar se pare că familia a rămas mereu pilonul principal.

O viață dedicată familiei

Dar ce face Andreea în ultimii ani? A ales să se dedice în totalitate căsniciei și creșterii celor doi copii. Preferă discreția și rolul de sprijin constant în viața agitată a soțului ei. De-a lungul timpului, Andreea a demonstrat că o viață de familie liniștită, ferită de scandaluri sau apariții controversate, este perfect posibilă, chiar și atunci când partenerul tău este o persoană publică.

Ea își susține soțul necondiționat în carieră, dedicându-și în același timp energia pentru a menține un echilibru solid acasă.