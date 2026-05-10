Actorul Stanley Tucci, ajuns la vârsta de 65 de ani, a discutat extrem de deschis despre un subiect pe care mulți îl privesc cu reticență. Este vorba despre diferența de 21 de ani dintre el și actuala sa soție, Felicity Blunt, în vârstă de 45 de ani.

Iubirea după o pierdere devastatoare

Ti s-a întâmplat vreodată să crezi că viața nu îți mai poate oferi nicio surpriză frumoasă? Actorul a simțit exact asta după moartea primei sale soții, Kate Tucci, care s-a stins din viață în 2009 din cauza cancerului de sân, la doar 47 de ani. Cei doi erau căsătoriți din 1995.

Prezent recent în cadrul podcastului Open Book găzduit de Jenna Bush Hager, unde și-a promovat noua carte What I Ate in One Year, starul a reflectat asupra reconstruirii vieții sale după această pierdere enormă. „Nu eram sigur că mă voi recăsători vreodată”, a mărturisit Stanley. Dar relația cu Felicity „pur și simplu a avut sens”, în ciuda diferenței semnificative de vârstă.

O reconectare neașteptată la o nuntă

Hellomagazine a publicat de curând un material care detaliază exact cum a început povestea lor atipică. Cei doi s-au întâlnit pentru prima dată în 2006, la premiera filmului The Devil Wears Prada. La acea vreme, Stanley juca alături de sora mai mică a lui Felicity, actrița Emily Blunt, și era încă însurat cu Kate.

Să fim sincere, uneori destinul are un mod bizar de a aranja lucrurile. Perechea s-a reconectat mai târziu, în 2010, la nunta lui Emily cu actorul John Krasinski, iar romantismul a înflorit rapid. „clar îi cunoșteam familia… Și pur și simplu ne-am înțeles din prima”, a explicat actorul. „Aveam multe în comun, deși nu aveam nimic în comun. Și pur și simplu a rămas așa.”

Dinamica unei familii extinse

Stanley și Kate au avut împreună trei copii: gemenii Isabel și Nicolo, în vârstă de 26 de ani, și fiica Camilla, de 24 de ani. Iar creșterea lor de unul singur, în plin proces de doliu, nu a fost deloc ușoară. „Nu am crezut niciodată că voi mai avea copii”, a spus el în podcast.

Numai că Felicity, care lucrează ca agent literar cu sediul la Londra, a adus un sentiment reînnoit de fericire și stabilitate în casa lor. „Ea mi-a schimbat viața în sensul că mi-a oferit un sentiment de siguranță”, a recunoscut Stanley. „A oferit copiilor mei un sentiment de siguranță și este amuzantă… Este distractiv să petreci timpul cu ea.”

Vulnerabilitate și un nou început profesional

Cuplul s-a căsătorit în 2012 și ulterior a întâmpinat doi copii: fiul Matteo, de 11 ani, și fiica Emilia, de opt ani. Între noi fie vorba, e absolut normal să ai îndoieli la începutul unei relații (mai ales cu un asemenea istoric emoțional în spate). Actorul a recunoscut că a fost aproape să pună capăt relației în stadiile incipiente pentru că se temea că diferența de vârstă îl va face „să mă simt bătrân”.

Și exact asta face povestea lor atât de autentică.

El a ales să rămână, descriind-o pe Felicity drept „o persoană incredibil de specială”. Mai mult, i-a lăudat inteligența și pozitivitatea, numind-o „destul de cool”, și i-a atribuit meritul de a-l fi ajutat să-și extindă cariera dincolo de actorie, către scris și televiziune culinară. Tot acest sprijin a contat enorm, mai ales că Stanley a învins cancerul la limbă în 2017, fiind acum complet vindecat. „Dacă cineva a făcut lucrurile mai bune pentru noi toți, ea este aceea”, a spus el anterior. „Ea este aleasa.”