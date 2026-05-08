Dragostea plutește în aer, iar uneori cele mai frumoase povești se scriu exact atunci când te aștepți mai puțin. Celebrul artist Sam Smith, în vârstă de 33 de ani, a spus un mare „da” alături de partenerul său, designerul britanic Christian Cowan, de 32 de ani. Cei doi au confirmat oficial logodna, încununând astfel o relație discretă care durează de mai bine de trei ani.
O iubire confirmata in culisele modei
Te-ai gândit vreodată cum arată momentul perfect în care decizi să îți împarți restul vieții cu cineva? Pentru Sam și Christian, emoția a atins cote maxime într-un cadru plin de rafinament. Înainte de a păși sub blițurile aparatelor foto la Met Gala de luni, 4 mai, cuplul a fost auzit discutând cu mult entuziasm despre logodna lor la faimosul Mark Hotel.
Până la urmă, fericirea autentică este greu de ascuns. Și exact așa cum a relatat Unica recent, primele detalii au ieșit rapid la iveală prin vocile celor prezenți în apropierea lor.
„Din câte am înțeles, a fost o logodnă privată. Sunt în culmea fericirii și, din câte aud, extrem de îndrăgostiți!”, a declarat un martor aflat la hotel în acele momente speciale.
Inelul spectaculos si declaratiile sincere
Numai că o logodnă celebrată în lumea modei nu putea veni fără un simbol vizual pe măsură. Christian Cowan a atras toate privirile cu un accesoriu absolut fabulos (un diamant galben pătrat creat de casa Cartier) care i-a completat perfect ținuta inspirată de Erté purtată la gala anuală.
Detaliile fac mereu diferența.
Artistul britanic a ținut să împărtășească pe Instagram o fărâmă din viziunea artistică din spatele apariției lor impecabile. „Întotdeauna am iubit Erté. Îmi place cum a adus arta costumului în lume prin ilustrațiile sale vizionare”, a scris Sam Smith, însoțind mesajul cu imagini ale creațiilor vestimentare.
Iar răspunsul partenerului său a fost de-a dreptul emoționant. „Această creație este o scrisoare de dragoste către regele ilustrației de modă și către iubirea mea, Sam”, a precizat Cowan, demonstrând o vulnerabilitate care te face să crezi din nou în romantism.
Trei ani de discretie si pasiuni comune
Dar hai să vedem cum a început totul pentru ei. Relația lor a prins contur în spațiul public în decembrie 2022, când au participat împreună la Casa Albă pentru a fi martori la semnarea legii Respect for Marriage Act. Această legislație asigură recunoașterea federală a căsătoriilor între persoane de același sex și a celor interrasiale. Este un pas uriaș și o cauză extrem de apropiată de sufletul lui Sam Smith, care folosește pronumele „ei/lor” și susține vocal drepturile comunității LGBTQ+.
Debutul lor oficial ca pereche s-a produs la ediția Met Gala din 2024, unde au defilat în ținute perfect asortate. De atunci, fotografii i-au surprins deseori pe străzile din New York, bucurându-se de momente de tandrețe, vizitând studiouri de tatuaje sau participând la diverse show-uri de modă exclusiviste.
Acum, cei doi demonstrează că autenticitatea și curajul de a fi tu însăți aduc cele mai frumoase recompense, pregătindu-se pentru un nou capitol de viață în doi.