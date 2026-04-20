Fanii filmului „Diavolul se îmbracă de la Prada” au un motiv serios de bucurie. Anne Hathaway și Stanley Tucci nu doar că se vor reuni pe marile ecrane în continuarea filmului, dar au oferit recent și un interviu spumos, plin de dezvăluiri amuzante, în cadrul seriei „Off the Cuff” de la Vogue.

Cocktailuri, paste și complimente

Întrebată ce cocktail ar fi Stanley Tucci, Anne Hathaway a răspuns fără să ezite: ar fi „un negroni foarte elevat”. Răspunsul actorului a venit imediat, pe același ton ludic. El crede că forma de paste care o reprezintă cel mai bine pe Hathaway este linguine.

Replica actriței a fost pe măsură: „Mă iubești!”, la care Tucci a răspuns sec, dar cu subînțeles: „Sigur”.

De la porcușori de Guineea la Wikipedia

Dar discuția lor nu s-a oprit la gastronomie, nici pe departe. Cei doi au dezbătut natura reală a culorii albastru-cerulean, un subiect familiar fanilor filmului. Stanley Tucci a povestit o anecdotă destul de complicată despre moartea porcușorilor de Guineea ai copiilor săi.

Iar Hathaway și-a amintit de o situație în care a fost nevoită să-și corecteze propria pagină de Wikipedia (o problemă cu care, hai să fim sinceri, puțini dintre noi ne confruntăm).

Prima întâlnire, o amintire neclară

Unul dintre cele mai amuzante momente a fost când au rememorat prima lor întâlnire. V-ați aștepta ca un astfel de moment să fie memorabil pentru amândoi, nu-i așa? Ei bine, se pare că lucrurile stau puțin diferit.

Stanley Tucci nu și-a amintit cu exactitate evenimentul.

Scuza lui? A fost una simplă și dezarmantă: „Annie, sunt bătrân acum!”. O dovadă a chimiei dintre ei, care a rezistat de-a lungul anilor. Reuniunea lor vine după aproape 18 ani de la lansarea filmului original din 2006, iar fanii așteaptă cu nerăbdare să-i revadă pe Andy și Nigel din nou împreună.