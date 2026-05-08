Frații Velea, Dominic în vârstă de 11 ani și Akim de 9 ani, au lansat o nouă melodie care vine ca un răspuns direct la controversele recente din spațiul public. După ce piesa lor anterioară a stârnit un val uriaș de nemulțumiri printre părinți, fani și vedete din România, băieții Antoniei și ai lui Alex Velea au decis să abordeze un stil muzical complet diferit, adaptat vârstei lor.

Baietii Antoniei schimba foaia pe internet

Te-ai gândit vreodată cât de greu e să gestionezi o criză de imagine când ești abia la școala primară? Ei bine, Dominic și Akim au găsit o soluție destul de creativă alături de părinții lor, demonstrând că știu să asculte feedback-ul publicului.

Noua lor lansare muzicală se numește chiar „Piesă pentru copii”.

Iar versurile reflectă acum mult mai bine inocența specifică copilăriei, lăsând deoparte atitudinea de băieți răi care a deranjat atât de multă lume. Băieții cântă acum cu o sinceritate absolut dezarmantă: „Asta e o piesă pentru copii / dar te prinde fără să știi / mai greșim, mai facem prostii / dar tot cu haz de VIP”.

Să fim serioși, e o mișcare inteligentă. Recunoașterea unei greșeli, fie ea și prin muzică, arată o doză de maturitate pe care mulți adulți nu o au.

De unde a pornit toata nebunia online

Dar de ce a fost nevoie de această schimbare bruscă de direcție muzicală? Totul a început în momentul în care frații Velea au lansat melodia „Mamacita”.

Acolo, copiii cântau extrem de relaxați despre mersul în club și despre cum nu se lasă până nu cuceresc o fată, o temă considerată de majoritatea adulților ca fiind mult prea matură pentru 9 și 11 ani.

Versurile exacte au ridicat imediat sprâncenele ascultătorilor: „Mă duc în club o iau la dans / Îmi place că are haz / Mamă, ce fată nebună / Pare că face necaz / O zic pe bune / Chiar îmi place de ea / Da, nu mă las până nu o fac a mea”.

Așa cum a relatat recent Unica, reacțiile acide nu au întârziat să apară pe rețelele de socializare, iar persoane publice cunoscute, printre care Gabriela Firea și Andreea Raicu, au criticat dur mesajul promovat de cei doi frați.

Andreea Raicu a fost extrem de directă în evaluarea ei, punctând exact ce anume a deranjat publicul feminin: „E genul de replică pe care când o auzi spusă de un copil, despre o fetiță, începe să deranjeze”.

Cum a reactionat Antonia la valul de critici

Și totuși, cum gestionezi ca mamă o astfel de presiune publică uriașă îndreptată direct către copiii tăi?

Antonia și Alex Velea au ales inițial să nu răspundă direct criticilor venite din toate părțile, dar au acționat ferm în culise. Cei doi artiști au șters complet de pe platforma YouTube videoclipul oficial al piesei „Mamacita” în care apăreau Dominic și Akim.

Piesa audio încă mai poate fi ascultată pe internet (cu comentariile complet dezactivate, clar ), tăind astfel elanul celor care doreau să mai lase mesaje negative.

Dincolo de aceste acțiuni tehnice, Antonia a simțit nevoia să transmită un mesaj subtil comunității ei, folosind propriul cont de TikTok.

Într-un selfie în care zâmbește liniștită, având pe fundal celebra piesă Hallelujah a lui Justin Bieber, artista a scris un text clar despre limite și sănătate emoțională: „Nu vei obține nicio reacție de la mine, Hallelujah. Nu mă voi explica, Hallelujah. Crede ce vrei, Hallelujah. Viața merge mai departe, Hallelujah. Protejează-ți pacea, Hallelujah. Fără răzbunare, Hallelujah”.

Mesajul e clar.

Ce spune publicul despre noul drum ales

Hai să vedem cum au primit fanii această schimbare de macaz. Lansarea noii melodii a liniștit vizibil apele în mediul online, demonstrând că publicul știe să ierte când vede o intenție bună.

Deși „Piesă pentru copii” nu a generat același volum uriaș de reacții ca fosta melodie controversată, comentariile primite acum de băieți sunt în mare parte pozitive și pline de încurajări.

Un internaut a observat imediat nuanța de scuză din versuri și a comentat scurt: „Na mă că s-au cerut scuze”.

Numai că lucrurile nu se opresc aici, pentru că un alt urmăritor a ținut să le ofere un sfat constructiv pentru cariera lor muzicală abia începută: „Foarte bine! Așteptăm mai multe melodii pentru vârsta lor. Continuați așa cu un bun marketing și ajungeți departe!! Succes!!”.

Nu e prima dată când frații Velea încearcă să își facă un nume în industria muzicală din România. În anul 2024, ei au lansat piesa „Te iubesc”. Acea melodie a fost primită cu brațele deschise de public și apreciată tocmai pentru inocența mesajului transmis, fără să provoace polarizarea intensă de opinii pe care a generat-o experimentul lor recent cu versuri de club.