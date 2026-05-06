Un nou fenomen a luat cu asalt rețelele de socializare, strângând deja peste un milion de utilizări ale hashtag-ului dedicat pe platformă. Nu este vorba despre vreo rutină complicată de îngrijire a pielii, ci despre o provocare mult mai intimă: împărtășirea propriilor „filme de groază” personale.

Despre ce este vorba mai exact

Te-ai gândit vreodată la acele lucruri mărunte care te scot pur și simplu din sărite? Tania Leslau, editor de modă, a pus punctul pe i atunci când a lansat această discuție fascinantă. „Care este acel lucru care îți face pielea de găină? Nu vorbesc despre lucrurile evidente aici – păianjeni, unghii pe o tablă, oameni care mestecă zgomotos – ci despre ceva ciudat de specific pentru tine. Un fel de nișă.”

Și chiar așa este, să fim serioși. Fiecare dintre noi are acea mică obsesie sau repulsie pe care cu greu o poate explica altora, dar care ne dictează starea de spirit.

Iar TikTok-ul a transformat rapid această curiozitate umană într-un trend uriaș. Conceptul a provocat utilizatorii să își listeze primele cinci „filme de groază”, fie că vorbim despre amintiri, locuri, oameni sau tendințe din modă și lifestyle. Tania însăși a recunoscut că mintea i-a luat-o razna gândindu-se la propriile traume minore: amintiri nedorite cu întâlniri dubioase, momente în care a căzut lată pe burtă, situația penibilă în care și-a rupt perechea preferată de blugi Levi’s vintage fix în timpul unei ședințe sau gafe profesionale, cum ar fi trimiterea unei cereri de interviu unui designer celebru care murise de zece ani.

Generatia Z si fricile ei moderne

Dar ce îi sperie cu adevărat pe tineri în ziua de azi?

Așa cum am descoperit într-un material super simpatic publicat recent de Hellomagazine, opțiunile populare de „filme de groază” (sau „povești de groază”) ale Generației Z sunt cel puțin interesante. Tinerii au enumerat lucruri precum „să nu fii bronzată”, „să lucrezi de la 9 la 5”, „cafeaua proastă” și „să ți se spună nu”.

Numai că lucrurile devin mult mai amuzante și mai specifice când întrebăm femei cu cariere aglomerate, care au trecut de mult de faza dramelor adolescente. Pentru că, pe bune, cine nu are o listă secretă de lucruri care o irită la culme în viața de zi cu zi?

Lista sincera a unor femei ca tine

Hai să vedem ce spun alte femei din echipa editorială, ale căror răspunsuri au fost mult mai haotice și mai pline de personalitate. Clare Pennington, editor, nu s-a sfiit deloc să își pună nemulțumirile pe tapet.

„Ok, iată. Estetica clean girl. Bejul. Să mă trezesc înainte de 9 dimineața. Toate sporturile. Vinul alb cald. Pantofii stiletto. Cocurile lise la spate (scuze, tinerilor). Încărcarea mașinii de spălat vase.”

Molly Saunders, director de creație, a venit cu o perspectivă la fel de savuroasă, demonstrând că detaliile fac diferența. „Iată lista – o petrecere cu tematică complet roz. Trenul blocat într-un tunel. O pastă de mazăre ca substitut proteic pentru guacamole. Șosetele pufoase în afara casei. Plasturii pentru coșuri în sălbăticie – pur și simplu dormiți cu ei. Karaoke-ul organizat.”

Iar lista Taniei Leslau este absolut delicioasă prin felul în care amestecă lucruri aparent fără nicio legătură între ele. „Coriandrul. Shot-urile de tequila. Huliganii din fotbal (în special fanii Chelsea). Sevrajul de la Venlafaxină. Apoi, inspirată de educația mea – estetica de «mamă bogată» (nu mama mea totuși, ea este cool). Băieții pretențioși de la Oxford. Inelele cu sigiliu. Parcarea laterală.”

De la banane la calcatul rufelor

Stai puțin, că nu am terminat. Lauren Ramsay, redactor-șef adjunct digital, a adus în discuție lucruri cu care multe dintre noi am putea rezona imediat, mai ales când vine vorba de modă și treburi casnice.

„Sunt o mulțime de lucruri cu care nu pot fi de acord: bananele (cum de îi place cuiva mirosul și textura mă depășește), orice cu talie joasă (fustele și pantalonii ar trebui să stea ferm deasupra șoldurilor, în opinia mea personală), heavy metal-ul, care mă duce cu gândul la mosh pits – pur și simplu de ce? Pisicile. Niciun animal sau om din lumea asta nu poate învinge câinii. Călcatul – nu mai spun nimic.”

Să îți asumi lucrurile care te deranjează, oricât de absurde ar părea pentru cei din jur, face parte din curajul de a fi tu însăți. Este acel moment în care stai la o cafea cu prietenele tale și recunoști, fără nicio reținere, că urăști călcatul rufelor sau că te îngrozește parcarea laterală (un chin real pentru multe dintre noi). Nu trebuie să ne placă tot ce e la modă, nici să bifăm toate trendurile momentului pentru a ne simți validate.