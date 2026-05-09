Ți s-a întâmplat vreodată să te întorci de pe o parte pe alta la două dimineața, epuizată, în timp ce partenerul tău butonează liniștit telefonul lângă tine? Să fim sincere, iubirea este minunată, dar lipsa cronică a somnului te poate transforma într-o cu totul altă persoană. Uneori, limitele sănătoase trasate chiar în dormitor sunt cele care salvează o relație pe termen lung.

Momentul dur al trezirii la realitate

Jurnalista și autoarea Bryony Gordon, cunoscută pentru cartea „People Pleaser”, a trecut prin momente în care a crezut cu tărie că soțul ei, Harry Wilson, va divorța de ea. Luptându-se de-a lungul vieții cu tulburarea obsesiv-compulsivă (OCD) și depresia, Bryony a ajuns la dezintoxicare. Punctul critic a fost momentul în care a ratat o excursie de familie la părinții soțului ei pentru a alege, în schimb, să bea până la uitare.

Invitată la podcastul Second Act, moderat de Ateh Jewel, jurnalista a vorbit cu o vulnerabilitate rară despre acea perioadă întunecată. „Unii oameni se trezesc din beție și își dau seama că sunt căsătoriți cu un nenorocit. Eu m-am trezit din beție și mi-am dat seama că eu eram nenorocitul”, a mărturisit ea. Impactul acțiunilor sale asupra familiei a forțat-o să ia o decizie radicală. „Mi-am dat seama că dacă nu fac ceva în privința asta, voi muri”, a recunoscut Bryony.

Recomandari Surpriza uriasa pentru fanii actritei Gabourey Sidibe. Ce se intampla cu gemenii ei de 15 luni

Și exact această conștientizare i-a schimbat traiectoria.

Iubirea care te învață să te iubești pe tine

Dincolo de luptele personale, dinamica relației ei cu Harry este una care stârnește adesea reacții. „Oamenii sunt surprinși că suntem încă împreună. Dacă fac vreodată greșeala de a mă uita pe acele site-uri groaznice unde oamenii bârfesc despre alți oameni, mereu zic, nu-mi vine să cred că el este încă cu ea. Ea este un coșmar. El trebuie să aibă răbdarea unui sfânt. Văd uneori și la prietenii mei că sunt surprinși că încă suntem împreună.”

Dar el a rămas ancora ei în cele mai grele momente. Între noi fie vorba, conceptul de a fi iubit până când înveți să te iubești singură capătă tot mai mult sens și pentru femeile din România, unde discuțiile despre sănătatea mintală și vulnerabilitate în cuplu devin, din fericire, o normalitate. „Dar el este cel mai bun prieten al meu. Am încercat continuu să-l sperii. Chiar și acum spun, «oh, poate ar trebui pur și simplu să divorțăm.» Și el zice, OK. Și eu spun, vrei să divorțăm? El zice, «nu, nu chiar».”

Recomandari Lectie emotionanta pentru parinti. Ce a facut o fetita de 11 ani cu 3.000 de dolari

Iar lecția pe care a primit-o de la soțul ei este una profundă: „El mi-a arătat că ar trebui să mă iubesc pe mine însămi prin iubire. Uneori oamenii te iubesc până când ajungi să te iubești tu însăți. Și asta este categoric ceea ce s-a întâmplat cu Harry.”

Divorțul de somn ca formă de self-care

Așa cum povestește un material amplu publicat de Hellomagazine, secretul longevității relației lor se află, paradoxal, tot în dormitor. Doar că acum implică paturi separate. Cei doi au o fiică de 13 ani, Edie, iar începuturile lor au fost destul de neconvenționale. „Ieșeam împreună de vreo 10 secunde, apoi am descoperit că sunt însărcinată și a fost un pic un șoc. Totul s-a întâmplat destul de repede. Trebuia să fie așa”, povestește autoarea.

Numai că așteptările societății despre cum ar trebui să arate un cuplu fericit nu se potrivesc mereu cu realitatea din spatele ușilor închise. „Oamenii spun adesea, oh, cum de ești cu Harry? Nu suntem un cuplu foarte demonstrativ. Nu suntem pasionali sau ceva de genul ăsta.”

Recomandari Ce se intampla cu o relatie cand cei 2 parteneri se despart. Decizia socanta a unei femei

Alegerea de a dormi separat a venit dintr-o nevoie pur practică de odihnă. „Nu împărțim paturile pentru că am nevoie de somnul meu. Eu vreau să dorm și el vrea să se uite la documentare pe iPad-ul lui în pat. Și eu îi spun, «asta nu mă ajută să dorm. Este foarte enervant».”

Totuși, regulile se schimbă în vacanțe. „Mergem să stăm la prieteni și vom împărți un pat pentru că, clar, nu pot să spun, ne-ați putea da două camere de oaspeți, și chiar aștept asta cu nerăbdare.”

Ce ne arată cifrele reale

Dacă te gândești că situația lor este o excepție rară, datele recente (colectate de National Bed Foundation) arată o cu totul altă perspectivă asupra rutinei de cuplu. Aproape unul din șase (15%) cupluri britanice care locuiesc împreună aleg acum să doarmă separat. Mai exact, aproape nouă din 10 (89%) dintre aceștia fac acest lucru în camere separate.

Simon Williams, reprezentant al NBF, explică foarte clar această schimbare de paradigmă: „Nu există corect sau greșit când vine vorba de aranjamentele de dormit, iar generația mai în vârstă pare să accepte mai mult acest lucru, mulți dintre ei dormind nu doar în paturi separate, ci și în camere separate.”

Până la urmă, calitatea vieții primează în fața convențiilor sociale. „Mesajul de bază trebuie să fie că oamenii vor face tot ce este necesar pentru a avea un somn bun, și asta trebuie să fie un lucru bun”, adaugă Simon Williams.