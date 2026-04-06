Spiritele s-au încins la Survivor în ediția de pe 5 aprilie. Aris Eram și Gabi Tamaș au fost protagoniștii unui conflict dur, în care fiul Andreei Esca l-a acuzat pe fostul fotbalist de strategii necurate și l-a jignit direct.

Acuzații de strategie murdară

Totul a pornit de la o presupusă strategie a lui Gabi Tamaș de a-l elimina pe Ceaun din competiție. Cel puțin asta susține Aris Eram. Tânărul l-a acuzat pe fostul fotbalist că ar fi avut un plan deloc corect, influențând votul mai multor concurenți. Mai precis, Aris a afirmat că voturile Andreei, Patriciei și Olgăi ar fi fost dirijate de Tamaș.

Și nu s-a oprit aici. Aris i-a cerut explicații fostului sportiv și în privința votului lui Cristi, care a decis să o nominalizeze pe Bianca.

Replica lui Gabi Tamaș

Prins în mijlocul acuzațiilor, Gabi Tamaș a oferit propria versiune. El a explicat că i-a oferit totemul de imunitate lui Cristi, însă decizia acestuia de a o vota pe Bianca i-a aparținut în totalitate. Fostul fotbalist a lăsat de înțeles că nu a avut nicio implicare în voturile celorlalți.

„Nu știu. Presupun că el a avut un plan și nu i-a ieșit. Eu n-am avut niciun plan. I-am spus doar să nu se joace cu focul, că se arde. Și am arătat acum că sunt mai multe strategii la mijloc, nu doar una sau două. Trebuie să gândești mai departe. Dacă înțelegea ce i-am spus, poate nu mai încerca să corupă alți membri ai tribului. Da, se pare că nu i-a corupt”, a declarat Gabi Tamaș.

Confruntarea directă

Explicațiile nu l-au convins deloc pe Aris. A urmat un dialog în contradictoriu, extrem de tensionat. V-ați fi așteptat la un asemenea schimb de replici?

„Dar și tu ce ai făcut?”, l-a întrebat Aris, direct.

„Eu n-am făcut nimic”, a răspuns Tamaș.

Aris a continuat tirul de întrebări: „N-ai făcut? Cristi a votat din capul lui Bianca, nu?”. Răspunsul lui Tamaș a venit imediat: „A votat că i-am dat totemul de imunitate.”

Lucrurile au escaladat rapid. „Păi, deci era în schema ta. Cum să nu fie planul tău dacă tu i-ai dat lui Cristi să voteze pe Bianca, i-ai zis Andreei să voteze pe Bianca. N-ai făcut asta?”, a insistat Aris. Pus la zid, Tamaș a cerut dovezi: „Ai dovezi? Da, zi-mi acum. Zi-mi acum.”

Numai că Aris avea pregătită o replică. „Eu te-am văzut pe tine cum șușoteai peste tot, l-ai luat pe Marian până și afară să-i spui niște chestii. Eu nu l-am luat, i-am spus să voteze cum vrea.”

„Ești tâmpit?”

Vizibil nervos, fiul Andreei Esca l-a acuzat pe Tamaș că nu își asumă faptele. Pe bune, de aici a pornit totul.

„Nu ești asumat. Zi: «Sunt Gabi și nu-mi asum planurile». Eu sunt doar nervos, nu îmi place această tactică”, a spus Aris.

Apoi a venit și jignirea directă.

„Nu pot să înțeleg această mișcare care a venit să strice totul. De ce i-ai dat ăla lui Cristi? Ești tâmpit?”, a răbufnit Aris Eram.

Gabi Tamaș a încheiat disputa (cel puțin pentru moment) cu o declarație care lasă loc de multe interpretări. „Nu trebuie să dau explicații de ce am făcut-o sau de ce am folosit o strategie.”