Aris Eram, fiul Andreei Esca și unul dintre cei mai vizibili concurenți de la Survivor România 2026, a povestit un episod controversat din anii de liceu. Tânărul a fost exmatriculat pentru o săptămână în urma unui incident cu un spray lacrimogen. O glumă care a escaladat rapid.

„Zici că eram la poliție” episodul exmatriculării

Într-un podcast din 2023, Aris a relatat cu umor cum a ajuns să fie sancționat de conducerea școlii. Totul a pornit de la un spray lacrimogen pe care l-a testat cu un prieten în baia instituției, fără să anticipeze consecințele. Substanța a intrat în sistemul de aerisire și a afectat mai mulți elevi.

„Mergem la oră și prietenul meu se duce la baie. Se întoarce stresat. A văzut profesori de fizică și științe care intrau cu mască de gaze. (…) Eram super stresat. Am dat două sprayuri, dar era foarte puternic. A intrat diriginta în clasa noastră, ne-a scos de acolo, zici că eram la poliție, ne-au luat separat să ne întrebe. Ziua următoare s-au închis toate băile, pentru că a intrat în aerisire, și am fost exmatriculat o săptămână”, a povestit Aris.

Recomandari Mesajul soacrei Andreei Popescu după anunțul divorțului de fiul ei Rareș Cojoc

O poveste pe care și-o amintește acum cu amuzament.

Lupta cu kilogramele și viața pe cont propriu

Dincolo de imaginea publică, Aris a vorbit deschis despre fluctuațiile de greutate cu care se confruntă de mult timp. El a recunoscut că trece adesea dintr-o extremă în alta, alternând perioadele de mâncat compulsiv cu cele de disciplină strictă. „Eu am avut problema aceasta de când sunt mic. Mereu mă îngraș, slăbesc, dau dintr-o extremă în cealaltă. Ori mănânc până nu mai pot, ori am un stil de viață foarte sănătos și merg la sală zilnic. Aș mânca orice! Mai ales seara când ajung acasă”, a spus concurentul de la Survivor.

Iar mutarea pe cont propriu, într-un apartament în 2025, l-a ajutat să devină mai disciplinat. E drept că adaptarea nu a fost ușoară. „M-am mutat de vreo 4-5 luni într-un apartament și cred că am gătit doar o dată. Dar, înainte, când eram la facultate în Barcelona, găteam zilnic. Acum, cu acest regim, o să mă apuc din nou să gătesc dimineața”, povestea el anul trecut.

Recomandari Mesajul emotionant al Andreei Esca pentru tatal ei, care a implinit 80 de ani! Fanii au fost impresionati total

De la Laura Giurcanu la portretul iubitei ideale

Apropierea de Laura Giurcanu din timpul emisiunii Asia Express a stârnit numeroase speculații, însă relația nu a continuat după revenirea în țară. Acum, Aris se declară singur și știe exact ce caută la o parteneră. Dar ce își dorește, mai exact, fiul Andreei Esca?

Într-un interviu din 2025, a creionat portretul iubitei perfecte: „În primul rând, viitoarea iubită trebuie să fie foarte frumoasă, blondă dacă se poate, și să mă distrez cu ea, să pot să râd, să fie inteligentă, cam asta, să am încredere în ea. Vreau să fie cam de înălțimea mea. În 2026 vreau să găsesc și eu pe cineva cu care să mă țin în brațe.”

Strategii și secrete în jungla dominicană

La Survivor, Aris a arătat mai multe fețe. A făcut un gest neașteptat pentru Bianca Stoica, din echipa adversă, căreia i-a păstrat un croissant de la o recompensă. „În gândul meu aveam o imagine cu Bianca care stătea singură, supărată și am încercat și cu greu am reușit să obțin ceva, numai pentru tine. Eram sigur că o să se bucure foarte tare, că de când am venit aici vorbea de croissante”, a explicat el.

Recomandari Alexia, fiica Andreei Esca, vrea cu orice pret sa slabeasca! Ce regim strict urmeaza tanara de aproape 18 ani

Numai că viața în junglă nu e doar despre gesturi nobile. Într-o misiune specială, a fost nevoit să-și mintă colegii din tribul Faimoșilor în legătură cu un simbol al imunității. „Când le-am spus minciuna, într-adevăr m-am simțit un pic așa prost, chiar dacă știu că o să folosesc imunitatea pentru binele tribului, este un pic ciudat să ai secrete față de trib”, a recunoscut Aris. El consideră că forța sa în competiție vine din calități cultivate încă din copilărie: „5 lucruri pe care le-am luat cu mine la Survivor România și pe care le-am cultivat de mic. Determinarea, bunătatea, îndemânarea, empatia și concentrarea”.

Relația cu sora sa, Alexia, rămâne un punct de sprijin, chiar și de la mii de kilometri distanță. Într-un moment de vulnerabilitate, la o probă de comunicare, Aris a mărturisit cât de mult și-ar fi dorit un mesaj de la ea: „Dacă aş fi câștigat proba de comunicare, aș fi primit mesaj de la soră-mea, clar. Scrie frumos tare, dar are vocea și mai frumoasă în realitate”.