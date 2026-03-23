Andreea Popescu și Rareș Cojoc divorțează după aproape un deceniu de căsnicie, iar reacțiile nu au întârziat să apară. În timp ce mama dansatoarei a transmis un mesaj plin de durere, soacra ei, Mihaela Cojocaru, a ales o cale mult mai subtilă pentru a-și exprima sentimentele, concentrându-se pe nepoții pe care îi are cu fiul ei.

„Povești fără cuvinte”

Mihaela Cojocaru, de profesie medic neurolog pediatru cu propria clinică în Târgu-Mureș, a publicat pe rețelele sociale o fotografie cu nepoata sa, Anastasia, fiica Andreei și a lui Rareș. Alături de imagine, a scris un mesaj scurt, dar plin de emoție: „Când zâmbetul spune povești fără cuvinte”.

Și, pe bune, comentariile au explodat imediat. Mulți dintre urmăritori au remarcat asemănarea izbitoare dintre bunică și nepoată. „Cât de tare seamănă cu tine Mihaela”, a scris Elwira Petre. Un alt comentariu a întărit ideea: „Semănați ca două picături de apă”. O altă persoană a mers chiar mai departe: „Doamne, sosie nu alta, identice! Foarte frumoase și dulci ambele. Voia lui Dumnezeu, așa revarsă el bunătate, așa ne arată calea cea dreaptă. Perfecțiune!”.

Mihaela Cojocaru are doi copii și șase nepoți, câte trei din partea fiecărui copil, iar Rareș și Andreea sunt părinții lui Ioachim, Alexie și Anastasia.

O relație cu începuturi complicate

Dar cum a fost, de fapt, relația dintre Andreea și socrii ei de-a lungul anilor? E drept că lucrurile nu au fost simple de la bun început. Într-un podcast găzduit de Jorge, Andreea a recunoscut că socrii săi, oameni foarte discreți, au fost inițial reticenți din cauza notorietății ei.

„Socrii mei sunt minunați, au făcut o treabă extraordinară cu el. Soacra mea este medic neurolog pediatru și socrul meu este inginer”, a povestit ea. „Am avut mici impedimente la început. Noi la început ne-am ascuns. Eram din lumi total diferite, eram dansatoarea Deliei, apăream în presă în perioada aceea, socrii mei sunt foarte discreți și când noi am oficializat relația, mi-a zis că nu avem voie să ne afișăm, pentru că nu trebuie să apărem în presă. A avut un șoc tata-socru când l-a văzut pe băiatul lui în ziare”, a declarat Andreea Popescu.

Cu timpul, însă, legăturile s-au strâns, iar dansatoarea a ajuns să îi aprecieze enorm, în special pe socrul său.

Un om de milioane.

„Vă zic sincer că am un socru de milioane. Îmi este ca un tată și îi mulțumesc pentru tot ce a făcut pentru mine. Rar să ai un socru așa bun. Îl admir pentru mintea pe care o are și pentru inima lui bună”, scria Andreea pe Instagram cu altă ocazie.

Contractul prenupțial, o dovadă de iubire?

Dincolo de sentimente, a existat și o parte foarte pragmatică în relația lor. Părinții lui Rareș Cojoc i-au sugerat Andreei, înainte de nuntă, să semneze un contract prenupțial, o decizie menită să protejeze averea familiei în cazul unui eventual divorț. V-ați fi așteptat să o deranjeze? Ei bine, lucrurile stau putin diferit.

Iar răspunsul ei a fost, poate, surprinzător pentru unii. A fost de acord pe loc, considerând gestul o dovadă de iubire și corectitudine, nu un motiv de supărare. „Așa a trebuit. El vine dintr-o familie foarte bună. Din punctul meu, a fost ceva corect, nici nu am ezitat, am zis din prima „Da””, a explicat Andreea la Antena Stars.

Ea a subliniat că nu s-a căsătorit pentru bani și că înțelegerea viza bunurile familiei socrilor, nu ce urmau ei să construiască împreună. „Am fost de acord, pentru ca, în cazul în care, Doamne ferește, s-ar fi întâmplat ceva, să beneficiez de munca socrilor mei, despre asta era vorba. Ce se întâmplă în timpul căsătoriei e altceva, dar a fost o dovadă de iubire, am zis că da, ok, pentru că nu mă căsătoresc dintr-un considerent. Nu m-a deranjat absolut deloc”, a concluzionat vedeta.