Vestea divorțului dintre Andreea Popescu și Rareș Cojocaru, după aproape un deceniu de căsnicie și trei copii, a luat prin surprindere lumea mondenă. În timp ce mama Andreei a transmis un mesaj plin de durere, soacra dansatoarei, Mihaela Cojocaru, a avut o reacție complet diferită, una care lasă loc de multe interpretări.

Mesajul subtil al soacrei

Mihaela Cojocaru, de profesie medic neurolog pediatru cu propria clinică în Târgu-Mureș, a ales să transmită un mesaj emoționant pe rețelele sociale. Ea a publicat o fotografie cu nepoata sa, Anastasia, fetița Andreei și a lui Rareș, alături de câteva cuvinte simple. „Când zâmbetul spune povești fără cuvinte”, a scris bunica.

Reacțiile nu au întârziat să apară. Mulți au remarcat asemănarea izbitoare dintre Anastasia și bunica ei. „Cât de tare seamănă cu tine Mihaela”, a fost comentariul lăsat de Elwira Petre. Un alt internaut a completat: „Semănați ca două picături de apă”. Comentariile au continuat în aceeași notă: „Doamne, sosie nu alta, identice! Foarte frumoase și dulci ambele. Voia lui Dumnezeu, așa revarsă el bunătate, așa ne arată calea cea dreaptă. Perfecțiune!”.

O relație cu sușuri și coborâșuri

Dar cum a fost, de fapt, relația dintre Andreea și socrii ei de-a lungul anilor? E drept că lucrurile nu au fost mereu roz, mai ales la început. Andreea Popescu a recunoscut, nu de puține ori, că a existat o oarecare reticență din partea părinților lui Rareș, oameni foarte discreți, în contrast cu expunerea ei mediatică din perioada în care era dansatoarea Deliei.

„Socrii mei sunt minunați, au făcut o treabă extraordinară cu el. Soacra mea este medic neurolog pediatru și socrul meu este inginer. Au chestia asta dintotdeauna, când mergem undeva, eu vorbesc, gesticulez. (…) Am avut mici impedimente la început. Noi la început ne-am ascuns. Eram din lumi total diferite, eram dansatoarea Deliei, apăream în presă în perioada aceea, socrii mei sunt foarte discreți și când noi am oficializat relația, mi-a zis că nu avem voie să ne afișăm, pentru că nu trebuie să apărem în presă. A avut un șoc tata-socru când l-a văzut pe băiatul lui în ziare”, povestea Andreea în podcastul lui Jorge.

Contractul prenupțial, o dovadă de iubire?

Un subiect delicat a fost cel al contractului prenupțial. Părinții lui Rareș Cojoc i-au sugerat Andreei, înainte de nuntă, să semneze un astfel de act pentru a proteja averea familiei. Până la urmă, cum a reacționat dansatoarea?

A fost de acord pe loc.

„Așa a trebuit. El vine dintr-o familie foarte bună. Din punctul meu, a fost ceva corect, nici nu am ezitat, am zis din prima „Da””, a mărturisit vedeta la Antena Stars. Iar decizia nu a avut nicio legătură cu aspectele financiare, ba chiar a considerat-o o dovadă de încredere. „Am fost de acord, pentru ca, în cazul în care, Doamne ferește, s-ar fi întâmplat ceva, să beneficiez de munca socrilor mei, despre asta era vorba. Ce se întâmplă în timpul căsătoriei e altceva, dar a fost o dovadă de iubire, am zis că da, ok, pentru că nu mă căsătoresc dintr-un considerent. Nu m-a deranjat absolut deloc”, a explicat ea.

Dincolo de diferențele de la început, Andreea a ajuns să aibă o relație specială cu părinții soțului ei, în special cu tatăl acestuia. „Vă zic sincer că am un socru de milioane. Îmi este ca un tată și îi mulțumesc pentru tot ce a făcut pentru mine. Rar să ai un socru așa bun. Îl admir pentru mintea pe care o are și pentru inima lui bună”, scria Andreea Popescu pe Instagram, cu ceva timp în urmă.