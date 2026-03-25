Andreea Popescu și Rareș Cojoc au divorțat oficial la începutul anului 2026, punând capăt unei căsnicii de aproape un deceniu din care au rezultat trei copii. Deși fosta dansatoare a Deliei a fost cea care a confirmat public despărțirea, campionul mondial la dans sportiv a preferat discreția. Până acum.

Mesajul subtil transmis de Rareș

După săptămâni de tăcere, Rareș Cojoc a transmis recent un mesaj în mediul online, care lasă loc de interpretări. Fără să ofere detalii concrete despre separare, sportivul a publicat un citat plin de subînțeles. „Campionii nu se formează în zilele bune, ci atunci când aleg să fie prezenți în momentele grele”, a scris Cojoc pe rețelele sociale.

O declarație scurtă, dar puternică.

Infidelitatea, motivul real al rupturii?

Dar care să fie, până la urmă, motivul real al rupturii? Zvonurile din presă indică o posibilă infidelitate. Se pare că Andreea Popescu ar fi avut o relație extraconjugală cu Dan Alexa, fostul iubit al Denisei Rifai. Conform acestor informații, suspiciunile l-au determinat pe Rareș să verifice telefonul soției, unde ar fi descoperit mai multe mesaje între ea și antrenorul de fotbal.

Contractul prenupțial pe care l-a semnat Andreea

Puțini își amintesc, însă, un detaliu important de la începutul relației lor. Înainte de nuntă, părinții lui Rareș Cojoc i-au sugerat Andreei să semneze un contract prenupțial, o măsură menită să protejeze averea familiei în cazul unui eventual divorț. E drept că, la vremea respectivă, vedeta a fost de acord fără să clipească, declarând că decizia nu a avut nicio legătură cu banii.

Iar declarația ei de atunci este mai relevantă ca oricând. „Așa a trebuit. El vine dintr-o familie foarte bună. Din punctul meu, a fost ceva corect, nici nu am ezitat, am zis din prima „Da”. Am fost de acord, pentru ca, în cazul în care, Doamne ferește, s-ar fi întâmplat ceva, să beneficiez de munca socrilor mei, despre asta era vorba. Ce se întâmplă în timpul căsătoriei e altceva, dar a fost o dovadă de iubire, am zis că da, ok, pentru că nu mă căsătoresc dintr-un considerent. Nu m-a deranjat absolut deloc”, mărturisea Andreea Popescu la Antena Stars.