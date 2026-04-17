La o lună după ce Andreea Popescu a confirmat divorțul de Rareș Cojoc, campionul mondial la dans sportiv a postat un mesaj enigmatic pe rețelele sociale. Despărțirea lor a venit după aproape un deceniu de căsnicie și trei copii împreună, luând prin surprindere lumea mondenă.

Mesajul enigmatic al campionului mondial

Rareș Cojoc a fost scurt și la obiect. Pe contul său de Instagram, acesta a transmis un mesaj în limba latină, care a ridicat imediat semne de întrebare: „Minciunile nu durează mult”.

O postare care spune multe.

E drept că vorbim despre un proverb celebru (unul care simbolizează că adevărul va ieși întotdeauna la iveală), numai că momentul ales pentru această postare a fost interpretat de mulți ca o săgeată directă către fosta sa soție.

Zvonuri de infidelitate și presiuni

În presă, lucrurile stau puțin diferit față de declarațiile oficiale de separare amiabilă. Au apărut speculații conform cărora Andreea l-ar fi înșelat pe Rareș cu antrenorul Dan Alexa. Ba chiar, surse citate de Cancan.ro susțin că fosta dansatoare a Deliei face eforturi considerabile pentru a oficializa relația cu Alexa. Se pare că aceasta ar fi organizat recent o petrecere la Timișoara pentru antrenor și prietenii lui, achitând toate costurile și încercând să le intre în grații amicilor acestuia. Dar oare de ce atâta grabă? Totul în timp ce, pe bune, ar pune presiune pe Dan Alexa să își asume public legătura amoroasă.

Iar pentru a echilibra balanța zvonurilor, s-a speculat și că Rareș Cojoc i-ar fi fost infidel soției sale cu partenera de dans, Andreea Matei.

„Avem o relație foarte bună”

În ciuda acestor tensiuni subterane, Andreea Popescu a oferit o perspectivă complet diferită. Într-o declarație pentru Spynews.ro, ea a subliniat că relația cu fostul partener este una civilizată, mai ales de dragul celor mici.

„Noi, eu cu Rareș, avem o relație foarte bună, suntem maturi, iar copiii nu văd între mine și tatăl lor vreo tensiune, vreo discuție deplasată. Din contră, suntem foarte atenți atunci când suntem în preajma lor. Încercăm să gestionăm cât mai bine situația asta”, a mărturisit Andreea.

Această declarație contrastează puternic cu mesajul publicat de Rareș, lăsând loc de și mai multe interpretări despre ce se întâmplă, de fapt, în spatele ușilor închise.