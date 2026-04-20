Andreea Popescu și Rareș Cojoc au divorțat oficial. După 10 ani de căsnicie și trei copii împreună, cei doi au semnat actele pe 20 aprilie, după ce termenul de 30 de zile pentru o posibilă împăcare a expirat.

Divorț oficial și o decizie neașteptată

Separarea este acum definitivă. Andreea Popescu a decis să păstreze numele de familie al fostului soț, Cojoc, cel mai probabil pentru a avea același nume ca și cei trei copii ai lor. În schimb, Rareș Cojoc a preferat să păstreze discreția totală, precizând că nu are nimic de comentat pe marginea acestui subiect.

Un nou ritm pentru cei trei copii

Principala preocupare a celor doi foști soți pare să fie bunăstarea copiilor. Au ajuns la un acord privind programul acestora, care vor locui alternativ la fiecare părinte. Mai exact, o săptămână la mamă, o săptămână la tată. Dar cum se vor descurca cu logistica?

Andreea a oferit câteva detalii chiar pe Instagram, unde a vorbit despre reorganizarea ajutoarelor din casă (bonele Keshika și Lorena) după plecarea uneia dintre ele.

„Din păcate, Jenny pleacă de la noi. Aici îmi arăta ținuta pe care a purtat-o la interviu, și-a găsit un loc de muncă la o grădiniță și mă bucur pentru ea. Keshika și Lorena rămân alături de noi. Vom avea un nou ritm: o săptămână copiii la mine, una la Rareș, iar bonele vor veni prin rotație în săptămâna în care copiii sunt la mine“, a scris vedeta.

Pe termen lung, Andreea și Rareș au stabilit ca minorii să aibă libertatea de a locui unde se simt cel mai bine, odată ce vor fi suficient de mari pentru a lua singuri această decizie.

„Am decis să coborâm de pe această cruce”

De ce s-a ajuns, până la urmă, aici? Andreea Popescu a vorbit deschis despre motivele care au dus la destrămarea căsniciei, explicând că sentimentele dintre ei s-au stins treptat.

„Am divorțat. Din păcate nu ne-am mai iubit atât de mult cât să rămânem împreună până la sfârșit. Și consider în continuare faptul că o căsătorie e mai mult decât un act, este o taină, este o cruce pe care doi oameni aleg să o poarte împreună cu foarte multă răbdare, cu foarte mult sacrificiu și cu foarte multă iubire. Iar noi am ajuns în punctul în care am decis să coborâm de pe această cruce, din păcate”, a mărturisit ea.

Iar declarația ei nu se oprește aici, subliniind respectul pe care încă îl poartă pentru ideea de familie. „Această decizie nu anulează respectul profund pe care eu și Rareș îl avem pentru instituția familiei și mai ales pentru taina căsătoriei. Dar cu toate astea suntem aici.”

Fără infidelitate la mijloc

După participarea la un podcast, unde cuvintele i-au fost interpretate, au apărut numeroase speculații privind o posibilă infidelitate din partea lui Rareș. E drept că Andreea a ținut să lămurească rapid lucrurile, asumându-și vina pentru confuzia creată.

„În primul rând, vreau să dezmint toate acuzațiile care i s-au adus lui Rareș după un podcast la care am participat și care a fost interpretat, din vina mea, pentru că eram într-un punct de vulnerabilitate și nu mi-am ales cu grijă cuvintele, ca o infidelitate”, a clarificat vedeta, punând capăt zvonurilor.