Bianca Giurcanu, în vârstă de 30 de ani, este noua concurentă care a intrat în competiția Survivor România 2026. Ea a venit cu forțe proaspete în Republica Dominicană după ce Călin Donca a fost nevoit să părăsească show-ul din motive medicale. Sora mai puțin cunoscută a influenceriței Laura Giurcanu promite să aducă multă energie și perseverență.

O nouă față în Republica Dominicană

Ajunsă în fața noilor colegi, Bianca a fost rugată de Adi Vasile să se prezinte. Emoțiile au fost vizibile, dar discursul a fost direct și la obiect. „Bine v-am găsit. Am mai mari emoții decât aș fi crezut că o să am. Sunt Bianca, am 30 de ani, sunt din București, dar de 7 ani stau la Cluj și am venit aici să trăiesc, probabil, experiența vieții mele”, a spus noua concurentă.

Iar intrarea ei vine într-un moment în care echipa avea nevoie de un suflu nou, după ce mai mulți concurenți s-au accidentat.

De la însoțitoare de zbor la TV

În viața de zi cu zi, Bianca Giurcanu are o carieră solidă ca însoțitoare de zbor pentru o companie aeriană din România. Această profesie i-a permis să călătorească în toată lumea, dar i-a dezvoltat și abilități sociale valoroase. Ea a și discutat deschis în mediul online despre provocările meseriei, subliniind diferențele financiare dintre companiile locale și cele internaționale. Până la urmă, pasiunea pentru interacțiunea cu oamenii este cea care o motivează.

Dar Bianca nu este la prima apariție televizată. Ea a explorat și lumea artistică, participând la show-ul „Bravo, ai stil! Celebrities”. Acolo și-a demonstrat creativitatea și simțul estetic, alegând o cale diferită de sora ei, Laura, care a fost implicată mai degrabă în emisiuni de aventură. V-ați fi gândit că o stewardesă poate avea o latură creativă atât de pronunțată?

Căsătorită și cu o soră celebră

Pe plan personal, Bianca Giurcanu trăiește o poveste de dragoste alături de Alex Țicrea. Cei doi s-au căsătorit în vara anului 2023, iar nunta lor a fost un eveniment spectaculos, admirat de prieteni și familie. Deși este originară din București, ea locuiește la Cluj de șapte ani.

Relația cu sora ei, Laura, este una foarte apropiată, însă nu au lipsit momentele de gelozie. E drept că Bianca a explicat natura acestor sentimente într-un interviu mai vechi (realizat de Selly), clarificând că nu a fost vorba de invidie răutăcioasă.

O declarație sinceră.

„Geloasă… adică când erai tu undeva, mi-ar fi plăcut să fiu cu tine, dar nu «De ce e acolo și nu eu?». Mi-ar fi plăcut să fiu în unele locuri sau să fac unele chestii pe care le-au făcut, dar nu geloasă nu rău intenționat. Mi-ar fi plăcut să fac sau să am unele lucruri pe care le ai și tu”, a declarat Bianca Giurcanu la momentul respectiv.