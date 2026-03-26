Marian Godină, cunoscutul polițist din Brașov în vârstă de 39 de ani, a intrat în echipa Faimoșilor de la Survivor România 2026, emisiune difuzată pe Antena 1. Căsătorit cu Georgiana, alături de care are două fete, Maria și Irina, Godină a făcut un pas surprinzător, renunțând chiar și la indemnizația pentru creșterea copilului pentru a participa la competiția din Republica Dominicană.

De la polițist la influencer și scriitor

Deși este polițist rutier de meserie, Marian Godină nu este deloc străin de lumina reflectoarelor. Povestea sa a captat atenția publicului, devenind o figură cunoscută pentru modul direct în care vorbește despre realitățile sistemului. Iar activitatea sa online i-a adus sute de mii de urmăritori, care îi apreciază sinceritatea.

Mai mult, Godină este autorul a cinci cărți, printre care se numără „Flash-uri din sens opus” și „Drum fără prioritate”, volume care combină experiențe din carieră cu umor și lecții de viață. De-a lungul timpului, a participat și la alte show-uri de televiziune, precum „iUmor” (în 2023 și 2024) și „La bine și la roast” (2025), unde și-a etalat spiritul critic.

Recomandari Gigi Nicolae, noul concurent de 32 de ani de la Survivor, vine de la Chefi la Cuțite

Decizia de a renunța la indemnizație

Înainte de a pleca în Republica Dominicană, Marian Godină se afla în concediu de creștere a copilului. Pentru a participa legal la emisiune și a obține venituri, a trebuit să ia o decizie importantă privind indemnizația de la stat. Hai să vedem cum a explicat chiar el situația.

„În câteva zile, singura care va mai posta pe paginile mele va fi soția mea, Georgiana. ​Eu voi fi plecat din țară în următoarea perioadă și nu voi avea acces la internet, așa că vreau să fac o precizare, cât încă mai pot, pentru a evita apariția unor acuzații la care nu voi putea răspunde. ​Așadar, deoarece trebuia să plec fără familie și să obțin și venituri, urma să mă adresez angajatorului, conform legii, cu o cerere prin care aș fi solicitat suspendarea indemnizației pentru creșterea copilului, eu aflându-mă acum în concediu pentru creșterea copilului. Din momentul suspendării indemnizației, aș fi fost în deplină legalitate”, a scris polițistul pe rețelele de socializare.

Numai că dincolo de aspectul legal, s-a pus și o problemă de moralitate. „Mi-am pus însă problema dacă ar fi moral ca eu să fiu plecat 3-4 luni departe de copil în timp ce mă aflu în concediul pentru creșterea copilului. M-am consultat și cu apropiații. Unii au zis că dacă e legal, nu văd nicio problemă, mai ales că nu aș mai primi indemnizație. Alții au zis că e puțin cam aiurea. ​Cel mai important însă este cum am simțit eu și ce m-a făcut pe mine să fiu împăcat cu propria conștiință”, a adăugat el.

Recomandari Alina Pușcaș a rămas însărcinată după doar o lună de relație cu soțul ei

Conflicte aprinse în junglă

Jungla din Dominicană nu l-a menajat deloc, iar conflictele nu au întârziat să apară. Unul dintre primele schimburi de replici a fost cu afaceristul Călin Donca. Acesta l-a criticat pe Godină pentru comentariile făcute la adresa sa, deși dosarul său nu conține nicio condamnare. „Eu la ora actuală am cazierul curat, nu am nicio condamnare, nu am furat pe nimeni, nu am păgubit pe nimeni. Avem 330 de investitori care primesc lunar bani. Adică eu chiar am dovezi care arată că ce am făcut funcționează. Eu sunt verificat, iar Godină vine cu anumite concluzii foarte grave, când eu nu sunt de față, vorbește de mine, face glume la adresa mea. Nu ne-am văzut niciodată față în față”, a declarat Donca.

Godină, în schimb, a pus la îndoială un accident suferit de Donca, sugerând că ar fi fost o înscenare. „Cunoscându-l, știind ce îi poate mintea, tind să cred că acea căzătură, pe care nu a văzut-o nimeni, este o pură invenție a omului”, a spus polițistul.

Un alt moment tensionat a apărut în relația cu Olga Barcari, pe care a rugat-o să nu-i mai spună „puiule”. „Auzi, Olga, dar de ce ne zici tu nouă „puiule” la toți? Ai un tic?”, a întrebat-o el. Când Olga a explicat că e un mod de a destinde atmosfera, Godină a fost tranșant: „Bă, mie nu-mi place! Nu mi-o lua în nume de rău. Soția mea îmi zice „pui” câteodată (…) și mi se pare ceva ce trebuie să rămână doar al ei. Poți să-mi zici altfel.”

Recomandari Fiul Andreei Esca, Aris Eram, exmatriculat o săptămână din liceu după un incident

Cel mai dur conflict, însă, a fost cu fosta handbalistă Patricia Vizitiu. Aceasta l-a acuzat pe Godină de un comportament autoritar. „A prins cam mult glas pentru punctele pe care le aduce. În schimb, plângerile sunt foarte mari. Eu nu am de gând să intru în polemică cu acest om, care nu știe să își controleze nervii și să facă deosebirea între coleg, femeie, și ușă. (…) Are niște ieșiri mai neortodoxe”, a spus Patricia.

Replica lui Godină a fost acidă, acuzând-o pe sportivă că reacțiile ei sunt influențate de lipsa unor vicii. „Nu aveam de gând să spun ce urmează să spun, dar m-a provocat. Plângerile mele cele mai dese (…) au fost cele legate de foame. (…) În schimb, domnișoara Patricia este o persoană care se află în sevraj din cauza a două lucruri care îi lipsesc enorm: îi lipsește tutunul și îi lipsește alcoolul”, a afirmat Marian Godină.

Sprijinul de acasă și dorul de familie

Dar ce se întâmplă acasă în tot acest timp? Soția sa, Georgiana, în vârstă de 32 de ani, se ocupă de administrarea conturilor lui de social media și a transmis un mesaj emoționant despre lipsa lui.

Ea a recunoscut că abia acum realizează cât de multe lucruri făcea Marian pentru familie. „Perioada asta fără Marian mi-a arătat cât de multe lucruri făcea pentru noi fără să ne dăm seama. Sunt acele lucruri mici, de zi cu zi, pe care le observi abia când lipsesc. Când ești obișnuit să ai pe cineva lângă tine care rezolvă, care ajută, care te liniștește, care se ocupă de o mie de detalii fără să le transforme într-o povară pentru ceilalți… abia atunci când nu mai e acolo realizezi cât de mult înseamnă”, a scris Georgiana.

Mesajul ei continuă, plin de vulnerabilitate. „Sunt zile în care încerc să țin totul sub control pentru fete, să par puternică și liniștită, dar adevărul e că dorul e mare. Casa parcă e mai goală, iar lucrurile care înainte păreau simple acum par mai grele. Perioada asta m-a făcut să îl apreciez și mai mult. Pentru răbdarea lui, pentru grija lui, pentru toate lucrurile de care se ocupa fără să le vedem, dar care făceau ca viața noastră să fie mai ușoară. Uneori trebuie să simți lipsa cuiva ca să înțelegi cu adevărat cât de mult înseamnă în viața ta”.