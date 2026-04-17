Chantelle Thompson, văduva fotbalistului Joe Thompson, a făcut un anunț incredibil la exact un an de la moartea soțului ei. Femeia, în vârstă de 36 de ani, este însărcinată în 26 de săptămâni cu al treilea copil al cuplului, conceput printr-un embrion congelat și tratament de fertilizare in vitro (FIV).

Povestea lor de dragoste depășește, se pare, orice barieră.

Viziunea care a prevestit totul

Cu mult înainte de tragedie, Joe a avut o viziune care acum capătă o semnificație aparte. Chantelle, fondatoarea unui brand de frumusețe, a povestit un moment intim care a marcat-o profund. „Cu șase luni înainte ca Joe să plece, mi-a spus că m-a văzut în grădină, aruncând în sus un băiețel”, își amintește ea.

Recomandari Cum se menține Monica Anghel după ce a slăbit 40 kg și ce nu mai face niciodată

Iar viziunea lui a fost extrem de clară. „A spus: «Chan, l-am văzut. Era un băiat». După ce am pierdut un băiat în 2021 și am avut-o pe fetița noastră Athena, Joe mi-a spus: «L-am văzut – este aici. Nu trebuie să-ți faci griji. El va veni»”.

Lupta cu boala și visul unei familii mari

Joe Thompson, fost mijlocaș la Rochdale, a fost un luptător nu doar pe teren, ci și în viața de zi cu zi. A fost diagnosticat pentru prima dată cu limfom Hodgkin în 2013, reușind să învingă boala. Numai ca, în 2017, cancerul a revenit. După o a doua remisiune, boala a recidivat agresiv în aprilie 2024, extinzându-se la plămâni și, în final, răpunându-l la doar 36 de ani.

În ciuda problemelor, cei doi și-au dorit mereu o familie numeroasă. „Ne-am dorit întotdeauna mai mulți copii”, a mărturisit Chantelle în cadrul podcastului „Think Deepa”. Ea a subliniat că, dacă nu ar fi existat problemele de sănătate, lucrurile ar fi stat complet diferit: „Dacă n-ar fi fost diagnosticul lui Joe, probabil că am fi avut o casă plină de copii”.

Recomandari Am vrut să scriem despre rozacee dar informațiile au dispărut complet

Un miracol după o pierdere dureroasă

După ce Joe a trecut printr-un transplant de celule stem în 2018, medicii le-au comunicat că șansele de a concepe pe cale naturală sunt practic nule. Atunci au decis să apeleze la fertilizarea in vitro și, prevăzători, au luat o decizie crucială. „Am semnat hârtiile care ne permiteau să folosim sperma lui sau ovulele mele dacă unul dintre noi ar fi trecut în neființă. Știam că vreau să avem mai mulți copii. Era doar o chestiune de moment”.

Dar parcursul a fost extrem de dificil. Prima încercare FIV a durat trei ani și s-a încheiat cu o tragedie: pierderea fiului lor, Dre, cu doar o săptămână înainte de termen. Apoi, însă, s-a produs un miracol. Chantelle a rămas însărcinată în mod natural cu fetița lor, Athena, care are acum 3 ani. V-ați gândit vreodată cum e să primești o astfel de veste, un miracol, după atâta suferință? „Era ca și cum totul era menit să fie”, a spus ea.

Acum, familia lor, din care mai face parte și Lula, fiica de 12 ani, se pregătește pentru un nou membru.

Recomandari Teo Costache, mesaj pentru Ema Oprișan după ce Răzvan Kovacs a confirmat noua relație

„Știm că e băiat, pentru că Joe ne-a spus”

Chantelle este absolut convinsă că poartă în pântece un băiat, bazându-se pe viziunea pe care soțul ei a avut-o. „Știm că e băiat, pentru că Joe ne-a spus”, afirmă ea cu o încredere de neclintit. E drept că povestea devine și mai emoționantă.

Ea și-a amintit o discuție purtată cu Joe în ultimele sale săptămâni de viață. „Cu trei săptămâni înainte să plece, mi-a spus că și-a dat seama că acea imagine cu mine și băiețelul era reală, dar că el nu era acolo”, a povestit Chantelle cu lacrimi în ochi.

În ciuda durerii imense, această sarcină îi aduce o alinare de neprețuit. „Această sarcină este un dar. Să pot aduce pe lume încă un copil al lui Joe este ceva minunat”.